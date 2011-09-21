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Ярлыки для получателей в CBOL

У меня полно родственников, у каждого, например, мобильный, а память на числа так себе. Идея в том, чтобы получателям "коммуналки" иметь возможность присвоить название ("babushka") — скажем, 8-10 символов латиницей достаточно. Имеются в виду, конечно, получатель без прочих опознавательных знаков. Спасибо!

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