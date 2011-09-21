Реализовано
Ярлыки для получателей в CBOL
У меня полно родственников, у каждого, например, мобильный, а память на числа так себе. Идея в том, чтобы получателям "коммуналки" иметь возможность присвоить название ("babushka") — скажем, 8-10 символов латиницей достаточно. Имеются в виду, конечно, получатель без прочих опознавательных знаков. Спасибо!
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Комментарии 6
Благодарим Вас за предложение. Вопрос о присвоении названий получателям платежей в данный момент находится в разработке, о сроках реализации мы сообщим позднее.
Действительно, идея немного похожа на ту, но возникла совершенно самостоятельно, и в ней нет негатива, т.к. я в общем оч. доволен интернет банкингом в Сити.
В новом Citibank Online была внедрена функция присваивания названий(ников) получателям платежей.
При переходе на новую систему всем существующим получателям автоматически присвоились имена, сформировавшиеся из сокращенного имени получателя. Для того чтобы присвоить получателю другое, удобное для Вас имя, Вам нужно удалить старого получателя и снова создать такого же с новым именем.