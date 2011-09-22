Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Сбербанк России»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Дмитрий Бурый (d.buryy)
22.09.2011 19:41 #
Ждет рассмотрения

Заказ карты

Ведь при заказе карты через сайт нужно ждать пока сотрудник отделения свяжется с тобой и подтвердит заказ, и бывает сотрудник связывается с тобой через 3-6 дней, бывает и раньше.
Идея состоит в том, чтобы сделать(только для клиентов банка) подтверждение заказа карты через Сбербанк Онлайн вводом кода с чека или ч/з смс и информация сразу отправлялась в Москву на изготовление карты.
И еще в Сбербанке Онлайн когда карту заказываешь там отображается НЕ ВЫДАНА. Чтобы после того, как карта поступила в отделение отображалось В ОТДЕЛЕНИИ.
0

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.