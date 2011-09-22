Ждет рассмотрения

Заказ карты

Ведь при заказе карты через сайт нужно ждать пока сотрудник отделения свяжется с тобой и подтвердит заказ, и бывает сотрудник связывается с тобой через 3-6 дней, бывает и раньше.

Идея состоит в том, чтобы сделать(только для клиентов банка) подтверждение заказа карты через Сбербанк Онлайн вводом кода с чека или ч/з смс и информация сразу отправлялась в Москву на изготовление карты.

И еще в Сбербанке Онлайн когда карту заказываешь там отображается НЕ ВЫДАНА. Чтобы после того, как карта поступила в отделение отображалось В ОТДЕЛЕНИИ.

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