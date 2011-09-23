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Аватар Игорь Р. (IgorR)
23.09.2011 15:52 #
Отклонено

Информирование по e-mail обо всех расходных операциях

Есть такая опция в ИБ.
НО
Она действует только на операции через ИБ.
Пусть будет рассылка на e-mail обо всех операциях по карте - и в магазинах, и в Интернете, и все комиссии и т.п
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