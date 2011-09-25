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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
25.09.2011 02:27 #
Ждет рассмотрения

Сумма расходов за год (с момента предыдущей уплаты годового обслуживания) в ИБ

Я пользуюсь кредитной картой классик, годовое обслуживание - 600 руб., но есть льгота - бесплатное обслуживание если сумма годовых расходов 84000 руб. Поскольку правила учета операций, которые включаются в эти 84000 руб. сложны, хотелось бы видеть в ИБ список таких своих операций с момента удержания комиссии за годдовое обслуживания (или с момента, когда должна была быть удержана такая комиссия) и сумму этих операций
11

Комментарии 11

Ambr
#
А в выписке по карточному счёту пункт "сумма покупок" чем не устраивает?
komzolkin
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А в выписке по карточному счёту пункт "сумма покупок" чем не устраивает?

Ambr

Полагаю, тем, что не все операции в выписке учитываются при определении льготы.
Ambr
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Ну, из этого списка:
среднемесячный оборот по Картсчету по операциям оплаты товаров и услуг, как в кредит, так и за счет собственных средств (в том числе оплата типовых платежей и оплата авиабилетов в Интернет-Банке), а также по операциям получения наличных денежных средств, перечисления и конвертации денежных средств в Интернет-Банке в кредит

в сумму покупок не входит только получение нала и переводы за счёт кредита, если я не ошибаюсь. Обе этих операции для кредитной карты всё-таки "нетрадиционные" и в любом случае не слишком частые.

К тому же все эти расчёты для "классики" нужны только один раз в жизни - потом карта станосится бесплатной навсегда.

А вот для Ворлда-кэшбека такая инфа была бы актуальной, т.к. там льгота действует ровно год. Но там всё сложнее - оборот считается строго по карте, а не по счёту. И в конечном итоге "в размахе рук" его можно прикинуть по начисленным бонусам.
trytrytry
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Проще один раз в ИБ запрограммировать.
Ambr
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Насчёт "проще" вопрос сложный. По моему нещастному два раза перевыпущенному ворлду и то, как я понял, вручную оборот считали.

Я в принципе не против. Особенно, если и Ворлд туда прикрутят. Но эта идея из разряда "лёгкий тюнинг". На который тем не менее требуется варемя и деньги. А в списке принятых, но не реализованных идей, уже очччень давно томятся намного более востребованные.
АлексСпб
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Из фразы
а также по операциям получения наличных денежных средств, перечисления и конвертации денежных средств в Интернет-Банке в кредит
следует, что в оборот входит и получение нала.
Для Стандарта туда входит практически все. Если сомневаетесь, то можно позвонить в СКП - раньше они давали справку об оборотах для льготы. Думаю что дают и теперь.
Поскольку это на самом деле нужно только один раз в жизни, то можно и не программировать - зачем без нужды ксложнять ИБ.

А вот для Ворлда и ему подобных карт с ежегодно подтверждаемым оборотом это не помешало бы.

Хотя бы для пограничных условий - когда оборот чуть-чуть не дотягивает до вожделенной суммы и необходимо "сделать" его с небольшими затратами.
ois1977
#
А в выписке по карточному счёту пункт "сумма покупок" чем не устраивает?

Ambr


Это не та же сумма, что учитывается при определении льготы.
Кроме того, мне нужно, чтобы была рассчитана сумма именно с
даты выпуска. Вообще, идея заключается в том, светит льгота
на следующий год или нет, может стоить сделать еще покупку,
чтобы получить льготу и т. п.

Ну и разумеется, я подразумевал, что не только для классика,
а для всех продуктов, у которых есть льгота "для активных клиентов",
то есть почти для всех продуктов банка smile:)

Типа, узнать в он-лайне, активный я или нет smile:)
Теневая экономка
#
Это не та же сумма, что учитывается при определении льготы.

Что нужно из "суммы покупок" отнять/прибавить, чтобы получить искомый оборот для льготы?
ois1977
#
Лично для меня идея реализована : в ИБ появился раздел "Льготы на обслуживание", в котором есть и обороты, и явно написаны все карты, которые льготно обслуживаются
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