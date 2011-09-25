Ждет рассмотрения
Сумма расходов за год (с момента предыдущей уплаты годового обслуживания) в ИБ
Я пользуюсь кредитной картой классик, годовое обслуживание - 600 руб., но есть льгота - бесплатное обслуживание если сумма годовых расходов 84000 руб. Поскольку правила учета операций, которые включаются в эти 84000 руб. сложны, хотелось бы видеть в ИБ список таких своих операций с момента удержания комиссии за годдовое обслуживания (или с момента, когда должна была быть удержана такая комиссия) и сумму этих операций
11
Комментарии 11
Полагаю, тем, что не все операции в выписке учитываются при определении льготы.
в сумму покупок не входит только получение нала и переводы за счёт кредита, если я не ошибаюсь. Обе этих операции для кредитной карты всё-таки "нетрадиционные" и в любом случае не слишком частые.
К тому же все эти расчёты для "классики" нужны только один раз в жизни - потом карта станосится бесплатной навсегда.
А вот для Ворлда-кэшбека такая инфа была бы актуальной, т.к. там льгота действует ровно год. Но там всё сложнее - оборот считается строго по карте, а не по счёту. И в конечном итоге "в размахе рук" его можно прикинуть по начисленным бонусам.
Я в принципе не против. Особенно, если и Ворлд туда прикрутят. Но эта идея из разряда "лёгкий тюнинг". На который тем не менее требуется варемя и деньги. А в списке принятых, но не реализованных идей, уже очччень давно томятся намного более востребованные.
Для Стандарта туда входит практически все. Если сомневаетесь, то можно позвонить в СКП - раньше они давали справку об оборотах для льготы. Думаю что дают и теперь.
Поскольку это на самом деле нужно только один раз в жизни, то можно и не программировать - зачем без нужды ксложнять ИБ.
А вот для Ворлда и ему подобных карт с ежегодно подтверждаемым оборотом это не помешало бы.
Хотя бы для пограничных условий - когда оборот чуть-чуть не дотягивает до вожделенной суммы и необходимо "сделать" его с небольшими затратами.
Это не та же сумма, что учитывается при определении льготы.
Кроме того, мне нужно, чтобы была рассчитана сумма именно с
даты выпуска. Вообще, идея заключается в том, светит льгота
на следующий год или нет, может стоить сделать еще покупку,
чтобы получить льготу и т. п.
Ну и разумеется, я подразумевал, что не только для классика,
а для всех продуктов, у которых есть льгота "для активных клиентов",
то есть почти для всех продуктов банка
Типа, узнать в он-лайне, активный я или нет
Что нужно из "суммы покупок" отнять/прибавить, чтобы получить искомый оборот для льготы?
Действительно, очень похоже