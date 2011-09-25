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Сумма расходов за год (с момента предыдущей уплаты годового обслуживания) в ИБ

Я пользуюсь кредитной картой классик, годовое обслуживание - 600 руб., но есть льгота - бесплатное обслуживание если сумма годовых расходов 84000 руб. Поскольку правила учета операций, которые включаются в эти 84000 руб. сложны, хотелось бы видеть в ИБ список таких своих операций с момента удержания комиссии за годдовое обслуживания (или с момента, когда должна была быть удержана такая комиссия) и сумму этих операций

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