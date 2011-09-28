На рассмотрении

Указание даты и суммы минимального платежа в ИБ с расшифровкой

Приходят СМС из банка по каждой кредитной карте и каждому кредиту, сколько нужно внести за очередной мсяц. Хотелось бы эту же информацию видть в ИБ для каждого кредита/карты. Кроме того, хотелось бы видеть расшифровку, из чего складывается платеж: основной долг, проценты, перерасход лимита, штрафы, пени, доп. услуги (СМС-сервис и т.п.) и все прочие суммы. Ну а совсем было б хорошо, если б еще и расшифровывались проценты: какая сумма задолженности, сколько дней, по какой ставке и какой итог

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