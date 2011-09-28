Отклонено
Включение кредитных карт в пакеты услуг
На данный момент кредитные карты и пакеты услуг CitiOne и CitiGold, включающие только дебетовые карты, живут отдельно друг от друга, стоимость обслуживания одного и другого расчитывается по отдельности. Почему бы банку не включить в пакеты и кредитные карты? Это может увеличить количество как одних, так и других.
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Комментарии 18
Ну так никто не заставляет клиента брать именно пакет, по отделности это тоже должно быть доступно.
Столько же
Например, в CitiOne включать кредитки уровня до Золотых включительно, а в CitiGold --- до Ультимы.
Можно с доп.ограничениями. Например, если оборот по кредитке не менее ... руб. Или в пакеты не включать (без доп.стоимости) ко-брендовые / кэш-бэковые карты. Или для определения бесплатности пакета учитывать не только среднемесячные остатки, но и оборот грейсовых карточных операций (в смысле нормальных безнальных операций, без всяких телебанков и прочих хитрых квази-кэшевых операций).
Кстати, я эту идею не сам придумал, в Райффайзене это работает именно так. Идею пакетов они срисовали у Сити, так пусть теперь Сити немного попользуется идеями Райффайзена в части наполнения пакетов (хотя ИМХО наполнение пакетов у Сити получше).
Ну так получите эти продукты по отдельности, если они Вам нравятся, в чем проблема-то?
PS. Меня вообще забавляют люди, которые говорят: а давайте банк снизит цены "просто так".
Почему же "просто так"? Оптовикам нужно делать скидки
А в чем Сити вообще активен?
Кроме того, идеи некоторых все-таки вроде бы принимаются
Дело в том, что типовая система биллинга кредиток имеет 110 экранов настроек. Часть из них определяет финансовые аспекты работы, и можно настроить систему так, что эффективная ставка по кредитке окажется выше декларируемой на 5-6 процентных пунктов даже при обычном расчете грейса, без double cycle billing и других некрасивых штучек. Есть же параметры, которые не влияют на финансовый результат портфеля напрямую, вполне можно включать эти фичи потому, что кто-то попросил. Пример: банк "Авангард", который решил отображать MCC транзакции только потому, что нашлись попросившие люди. Конечно, принятие решений в Сити и "Авангарде" отличается разительно, но это был только пример
Не знаю, не уверен. У меня есть предположение, что в Сити какая-то legacy система, написанная еще под DOS . Судя по тому, как слабо в CBOL (я говорю только о кредитке, у меня нет других продуктов Сити) использованы типовые средства интерфейса Windows, я не очень далек от истины. Список получателей платежей - яркий тому примнер. Имеются длинные фразы типа "Другой получатель в России", хотя для этого достаточно пиктограммы и всплывающей подсказки, но нет места для чего-либо еще.
В то же время в сколько-нибудь продвинутой системе нет никаких проблем изменить набор отображаемых колонок или, скорее, превратить каждую транзакцию в линк, который приведет к "раскрытию" дополнительной информации о транзакции, помимо стандартно отображаемых даты, billing party, суммы. Если имеется возможность экспорта выписки во внешнюю программу, как правило, в формате .csv, то можно предоставить выбор колонок (полей базы данных - это для любителей точности) для включения в файл экспорта.
Я клиент Ситибанка с 2004-го года. Поменялось очень многое. СБОЛ в 2004-м году это процентов 20 от нынешнего. Но консерватизм Сити в отношении визуального стиля делает изменения незаметными. Что 7 лет назад, что сейчас, войдя в СБОЛ и не приглядываясь, видишь практически одну и ту же картинку.
ЗЫ у меня вот только в какой-то момент бело-голубое оформление сменилось на бело-золотое
Конечно, были еще какие-то фичи, например, добавление получателей платежа упростилось, но для тех, кто это однажды сделал и с тех пор не, скажем, переезжал/разводился/женился, это не очень критично, меня это и раньше не напрягало. Из имеющегося меня более всего возмущает то, что Сити не отображает дату обработки операции по кредитке, что наводит на нехорошие подозрения.
Самые простые подозрения, которые могут возникнуть, о том, а по какой же дате Сити считает проценты (дата операции обычно раньше даты списания, они редко совпадают).
Но отсутствие этой даты --- всего лишь дань сложившимся на западе традициям. Выписку по кредитной карте они называют bill, т.е. счёт (инвойс), который вы должны оплатить. По дебетовым же картам это statement, т.е. выписка по счёту, там уже есть и дата совершения операции, и фактическая дата списания, и остаток по счёту после каждой операции.
А еще bill - счет в, например, ресторане. Для kokorinberg это, скорее всего, давно забыть , но мы-то с Вами, Сергей, платим там часто - Вы можете себе представить в ресторане счет, который невозможно проверить? Я такое видел только один раз, в Венеции, где мне принесли просто столбик цифр от руки на кассовой ленте с суммой под горизонтальной чертой. Я протянул карточку, хозяин вкрадчиво сказал, что предпочитает кэш, "если возможно", на что я сказал, что предпочитаю к таким счетам 20%-ную скидку - и получил ее.
Как проверить проценты в таком счете? Или джентльменами такие мелочи даже не могут упоминаться вслух? Ну-ну ...
Однозначно. Джентельменам верят на слово. Тут-то им карта и попёрла.
У меня есть все даты обработки всех операций (если вчера этой операции в СБОЛе не было видно, а сегодня появилась, то дата списания --- это вчера). Я когда-то давно пытался посчитать проценты (было несколько периодов в моей жизни, когда я был не в грейсе). Пробовал и по датам транзакций, и по датам списаний, и так, и сяк... Но ни разу у меня не получилась сумма, совпадающая с суммой Сити. Порядок тот же, но сумма не совпадает. С тех пор я на это забил. А вот положительные проценты по счетам (и по простым, и по прогрессивным) у меня всегда бьются до копеечки. Даже определённые тонкости удалось опытным путём установить (разные банки по-разному относятся к округлениям).
В настоящее время клиентам с хорошей кредитной историей, в том числе клиентам Citigold и клиентам на зарплатном обслуживании, Ситибанк предлагает кредитные карты на различных льготных условиях: скидки на годовое обслуживание и/или более низкую процентную ставку. Данные условия являются частью комплексного предложения для лояльных клиентов банка и не могут являться частью пакета банковских услуг, поскольку предложение и выпуск кредитной карты зависит от кредитных политик банка. Также мы работаем над дополнительными особыми программами поощрений для клиентов, у которых открыты несколько банковских продуктов.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Это чудесно. Но я, клиент с кредитной историей в Ситибанке с 2004 года, ни одной просрочки, с максимально возможным для Золотых карт лимитом, который я неоднократно умудрялся утилизировать под потолок, Citigold, и т.д. и т.п. (куда уж лучше и лояльней?), не далее как 20.09.11 заплатил 2950 р. за основную карту и 950 р. за дополнительную, а ставка по карте 25,9% (стандартная для золотых карт). Неувязочка. С ваших слов у меня должна быть Ультима со скидкой на обслуживание 100%. И где она?
ЗЫ это была шутка
ЗЗЫ за что себя люблю, так это за ум, красоту и скромность