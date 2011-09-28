Подписаться на идею Sergey7

Отклонено

Включение кредитных карт в пакеты услуг

На данный момент кредитные карты и пакеты услуг CitiOne и CitiGold, включающие только дебетовые карты, живут отдельно друг от друга, стоимость обслуживания одного и другого расчитывается по отдельности. Почему бы банку не включить в пакеты и кредитные карты? Это может увеличить количество как одних, так и других.

18