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Аватар Дмитрий Куликов (8-8-8-8-8-8-8-8)
29.09.2011 12:43 #
Отклонено

копилка

Идея не нова, реализована в альфе и по-моему в МКБ. Суть такова: при совершении транзакций по карте заранее установленный пользователем процент от транзакции идёт в копилку. Через оговоренный временной промежуток деньги из копилки возвращаются на карту. Пример: от транзакций в копилку клиент определил 1% (т.е. ему почти незаметна разница, а так- хоть 20% можно, хоть сколько- клиент сам в интернет банке выставляет), а к Новому году допустим из копилки на карту вернулись накопленные деньги, что будет весьма кстати.
Если мне не изменяет память, в альфе это называется альфа-сейф, ещё и проценты идут.
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Комментарии 2

Тинькофф_Кредитные Системы
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Здравствуйте.

Идея ясна, но в реализации отказали. Вскоре будет реализован "накопительный счет".

С уважением, ТКС Банк.
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