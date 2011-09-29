Отклонено

копилка

Идея не нова, реализована в альфе и по-моему в МКБ. Суть такова: при совершении транзакций по карте заранее установленный пользователем процент от транзакции идёт в копилку. Через оговоренный временной промежуток деньги из копилки возвращаются на карту. Пример: от транзакций в копилку клиент определил 1% (т.е. ему почти незаметна разница, а так- хоть 20% можно, хоть сколько- клиент сам в интернет банке выставляет), а к Новому году допустим из копилки на карту вернулись накопленные деньги, что будет весьма кстати.

Если мне не изменяет память, в альфе это называется альфа-сейф, ещё и проценты идут.

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