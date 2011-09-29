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Ждет рассмотрения

Сортировка операций в ИБ

Не знаю, предлагалось ли уже. Но очень хотелось бы иметь возможности:



1. Сортировки операций за период по дате совершения оной (а не только по дате списания)



2. Было бы действительно здорово, будь возможность сортировки (вроде как по выбору в выпадающем меню или по введенному слову в специальной строке) в сгенерированной выписке по самим операциям: например, вывод всех покупок в ЗАО Ромашка за период.



В принципе, есть экспорт в Excel, этим сейчас и пользуюсь, но вот как быть, если на компе экселя нет? Да и неудобно это (например, у меня "Описание операций" занимает 21 ячейку в таблице). Нет ли возможности организовать такое в ИБ? Можно было бы в перспективе сортировать по диапазонам сумм операций - такая функциональность была бы тоже нелишней.

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