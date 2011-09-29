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Dmitry
(dolphin27)
Ждет рассмотрения
Сортировка операций в ИБ
Не знаю, предлагалось ли уже. Но очень хотелось бы иметь возможности:
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1. Сортировки операций за период по дате совершения оной (а не только по дате списания)
2. Было бы действительно здорово, будь возможность сортировки (вроде как по выбору в выпадающем меню или по введенному слову в специальной строке) в сгенерированной выписке по самим операциям: например, вывод всех покупок в ЗАО Ромашка за период.
В принципе, есть экспорт в Excel, этим сейчас и пользуюсь, но вот как быть, если на компе экселя нет? Да и неудобно это (например, у меня "Описание операций" занимает 21 ячейку в таблице). Нет ли возможности организовать такое в ИБ? Можно было бы в перспективе сортировать по диапазонам сумм операций - такая функциональность была бы тоже нелишней.
Комментарии 2
Попробуйте отсортировать операции по дате совершения в Вашем экселе. Если у Вас получится это сделать без танцев и пения - буду очень благодарен, если Вы меня научите. Затем попробуйте оставить только те операции, сумма которых была, скажем, между 10000 и 30000. И так далее. Идея, наверное, ясна.
Кроме того, не всегда на компьютере, с которого Вы выходите в инет есть офис, даже опен. И это никак не связано с его ценой. Впрочем, я это писал в изначальном посте.
Кроме того, есть вещи, уже больше АНАЛИТИЧЕСКИЕ, чем просто выписка в табличной форме, помогающие строить бюджет, и контролировать его исполнение. Вот этого действительно хотелось бы.