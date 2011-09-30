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Аватар ivano2003
30.09.2011 09:46 #
На рассмотрении

Бесплатное погашение кредита

Здравствуйте. Почему в Тюмени нельзя бесплатно внести деньги на счёт кредитной карты через вашу кассу или через ваш терминал в отделении?! Вам не кажется это дикостью?
2

Комментарии 2

ILev
#
30.09.2011 в 13:54 статус идеи изменен с «Отклонено» на «На рассмотрении»
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