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На рассмотрении

Бесплатное погашение кредита

Здравствуйте. Почему в Тюмени нельзя бесплатно внести деньги на счёт кредитной карты через вашу кассу или через ваш терминал в отделении?! Вам не кажется это дикостью?

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