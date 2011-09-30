На рассмотрении
Возможность перевода между своими кредитками в ИБ
Хотелось бы, чтобы возможно было со своей кредитной карты за счет кредита перевести на свою же, но другую кредитную карту (имеется в виду, что на карте-получателе деньги пойдут на погашение, а не в собственные средства) или на не карточный счет для погашения кредита. Сейчас такая возможность отсутствует для большинства кредиток. Хотелось бы также, чтобы с точки зрения тарифов данная операция не была аналогична снятию наличных. Принципиально, что поступившие деньги остаются кредитными и для их обналичивания нужно уплатить комиссию, стандартно 4,9%, или их вообще нельзя обналичить с некарточного счета погашения кредита, так что указанная возможность не приведет к скрытому обналичиванию без комиссии. Поэтому я ожидаю, что такая операция будет бесплатной или за символические проценты (не более 0,5%)
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Комментарии 6
Это называется стратегия "бутерброд" - меж двух нормальных кладут одну бредовую идею и пытаются скормить.
Типа да, только без смайла Не вижу ничего в этом криминального. Процент за кредит все равно будет будет списан с обоих кредиток и до бескончночти не получится так кидать туда-сюда. Главноее: я не обналичиваю деньги, поэтому не хочу платить проценты, как за наличные. Согласен, что за удобство в виде отсутствия беготни по банкоматам нужно что-то платить, но как за обналичивание с моей личной точки зрения это не справедливо. Кроме кредиток есть еще кредиты наличными и потребительские кредиты, с которых назад деньги не сгонишь. Ну и, наконец, возможна такая ситуация: банк не дал мне кредитку на 100 тыс., но дал две - на 50 тыс., предположим, с ежегодной платой за обслуживание. Получается, что мой минимальный платеж - как за одну карту в 100 тыс., а плата за годовое обслуживание - в 2 раза больше. Вот реализация идеи и позволит в том числе сглаживать такие неприятности для клиента. В общем, главный мой тезис: перевод с кредитки на кредитку или кредитный счет - это не то же, что обналичивание, потому что банк не отвлекает никаких наличных, а с точки зрения текущих тарифов банка - это, наоборот, одно и то же
выбрал весь кредитный лимит, а потом раз в месяц закрываешь грейс туда-обратно.
все чисто - никому ничего не должен, просто получил беспроцентный кредит.
так?
Я такой цели, предлагая идею, не ставил. Это дело банка, если они реализуют идею,
разрешать такое или не разрешать.
1) Можно на указанные операции не распространять грейс
2) Можно сделать такие операции не совсем бесплатными, а за небольшой процент: 0.1%-0.5%
3) Если есть плата за годовое обслуживание карты - грейс оплачивается этими деньгами