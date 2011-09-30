На рассмотрении

Возможность перевода между своими кредитками в ИБ

Хотелось бы, чтобы возможно было со своей кредитной карты за счет кредита перевести на свою же, но другую кредитную карту (имеется в виду, что на карте-получателе деньги пойдут на погашение, а не в собственные средства) или на не карточный счет для погашения кредита. Сейчас такая возможность отсутствует для большинства кредиток. Хотелось бы также, чтобы с точки зрения тарифов данная операция не была аналогична снятию наличных. Принципиально, что поступившие деньги остаются кредитными и для их обналичивания нужно уплатить комиссию, стандартно 4,9%, или их вообще нельзя обналичить с некарточного счета погашения кредита, так что указанная возможность не приведет к скрытому обналичиванию без комиссии. Поэтому я ожидаю, что такая операция будет бесплатной или за символические проценты (не более 0,5%)

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