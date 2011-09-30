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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
30.09.2011 16:23 #
Реализовано

В ИБ не отображается кредитный лимит!

Только что заметил, что кредитного лимита нет. Есть только доступный остаток собственных средств и лимита. Хотелось бы видеть и общий кредитный лимит. Учитывая http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=3042905 , к имеющейся информации о доступных остатках собственных средств и кредитного лимита, нужно добавить следующую информацию:

1) Кредитный лимит
2) Расходный лимит
3) Доступный остаток с учетом расходного лимита
4) Истраченный расходный лимит (в принципе не обязательно, но для дополнительного удобства)

Если существует зависимость расходного лимита от операций (обналичивание, покупки), то пп 2-4 выводить в разрезе этих операций

Если расходный лимит распространяется на собственные средства, то пп 2-4 выводить также в разрезе собственные средства/кредитный лимит
5

Комментарии 5

emozgovoy
#
03.10.2011 в 14:17 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
viabank
#
имхо, достаточно отображать четыре значения:
- кредитный лимит
- доступные средства (баланс карты)
- сумма задолженности
- остаток по счету
ois1977
#
имхо, достаточно отображать четыре значения:
- кредитный лимит
- доступные средства (баланс карты)
- сумма задолженности
- остаток по счету

viabank


У меня кредитка на 100 тыс., расходный лимит - 30 тыс., я снял 15 тыс.,
как из приведенных параметров я узнаю, что больше 15 тыс. я снять не смогу?
ois1977
#
Сегодня столкнулся с тем, что нельзя перевести через ИБ более 150 тыс. руб. в сутки. Причем сумма ни в каких документах не указана, есть только положение о том, что банк вправе сам устанавливать такие ограничения. Еще ранее сталкивался с месячным лимитом на снятие наличных. То есть лимиты СУЩЕСТВУЮТ, и если их нельзя настраивать, то нужно хотя бы отображать. Удобнее всего в виде таблицы.
Столбцы:
1. Тип лимитируемой операции
2. Период лимита (операция, день, месяц)
3. Неизрасходованный лимит
4. Окончание периода лимита (до какого времени можно сделать операцию на сумму из столбца 3)

Строки (значения 1-го столбца):
1. Снятие наличных
2. Платежи по ПИН-коду
3. Платежи в ИБ
4. Внешние переводы в ИБ
5. Внутренние переводы в ИБ
6. Платежи 3Д
7. Прочие платежи (не ПИН, не ИБ, не 3Д)
.... здесь можно дополнить всем, что еще реально существует
ao-averin
#
24.06.2013 в 15:41 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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