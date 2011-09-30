В ИБ не отображается кредитный лимит!

Только что заметил, что кредитного лимита нет. Есть только доступный остаток собственных средств и лимита. Хотелось бы видеть и общий кредитный лимит. Учитывая http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=3042905
, к имеющейся информации о доступных остатках собственных средств и кредитного лимита, нужно добавить следующую информацию:
1) Кредитный лимит
2) Расходный лимит
3) Доступный остаток с учетом расходного лимита
4) Истраченный расходный лимит (в принципе не обязательно, но для дополнительного удобства)
Если существует зависимость расходного лимита от операций (обналичивание, покупки), то пп 2-4 выводить в разрезе этих операций
Если расходный лимит распространяется на собственные средства, то пп 2-4 выводить также в разрезе собственные средства/кредитный лимит
Комментарии 5
- кредитный лимит
- доступные средства (баланс карты)
- сумма задолженности
- остаток по счету
У меня кредитка на 100 тыс., расходный лимит - 30 тыс., я снял 15 тыс.,
как из приведенных параметров я узнаю, что больше 15 тыс. я снять не смогу?
Столбцы:
1. Тип лимитируемой операции
2. Период лимита (операция, день, месяц)
3. Неизрасходованный лимит
4. Окончание периода лимита (до какого времени можно сделать операцию на сумму из столбца 3)
Строки (значения 1-го столбца):
1. Снятие наличных
2. Платежи по ПИН-коду
3. Платежи в ИБ
4. Внешние переводы в ИБ
5. Внутренние переводы в ИБ
6. Платежи 3Д
7. Прочие платежи (не ПИН, не ИБ, не 3Д)
.... здесь можно дополнить всем, что еще реально существует