Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Стрельников Олег (ois1977)
30.09.2011 16:29 #
На рассмотрении

Отображать в ИБ информацию о старых выплаченных кредитах / закрытых депозитах

В разделе информации о закрытых продуктах добавить данные:
- дата заключения и прекращения действия каждого договора,
- сумма кредита.
- Очень было бы интересно также увидеть график, по которому выплачивался кредит.
Ну и еще один момент: в этом списке нет ранее существовавших карт, срок действия которых сейчас завершен
(с датами выпуска и сроком завершения) и номер счета, к которому они были привязаны.
Скорее всего, моя
новая карта привязана к тому же самому счету, но хотелось бы видеть это явно в ИБ
3

Комментарии 3

tide
#
Такая информация в Интернет-Банке есть в разделе Реквизиты счетов - Счета закрытых продуктов
ois1977
#
Такая информация в Интернет-Банке есть в разделе Реквизиты счетов - Счета закрытых продуктов


tide


Большое спасибо за эту информацию, я действительно не видел и очень хорошо, что такие данные доступны.
Тогда идея заключается в дополнениях. Нужна дополнительно такая информация: дата заключения и прекращения действия каждого договора, сумма кредита. Очень было бы интересно также увидеть график, по которому выплачивался кредит.
Ну и еще один момент: в этом списке нет ранее существовавших карт, срок действия которых сейчас завершен
(с датами активации и сроком истечения) и номер счета, к которому они были привязаны. Скорее всего, моя
новая карта привязана к тому же самому счету, но хотелось бы видеть это явно в ИБ
emozgovoy
#
03.10.2011 в 14:18 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.