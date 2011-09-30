На рассмотрении
Отображать в ИБ информацию о старых выплаченных кредитах / закрытых депозитах
В разделе информации о закрытых продуктах добавить данные:
3
- дата заключения и прекращения действия каждого договора,
- сумма кредита.
- Очень было бы интересно также увидеть график, по которому выплачивался кредит.
Ну и еще один момент: в этом списке нет ранее существовавших карт, срок действия которых сейчас завершен
(с датами выпуска и сроком завершения) и номер счета, к которому они были привязаны.
Скорее всего, моя
новая карта привязана к тому же самому счету, но хотелось бы видеть это явно в ИБ
Комментарии 3
Большое спасибо за эту информацию, я действительно не видел и очень хорошо, что такие данные доступны.
Тогда идея заключается в дополнениях. Нужна дополнительно такая информация: дата заключения и прекращения действия каждого договора, сумма кредита. Очень было бы интересно также увидеть график, по которому выплачивался кредит.
Ну и еще один момент: в этом списке нет ранее существовавших карт, срок действия которых сейчас завершен
(с датами активации и сроком истечения) и номер счета, к которому они были привязаны. Скорее всего, моя
новая карта привязана к тому же самому счету, но хотелось бы видеть это явно в ИБ