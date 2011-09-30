На рассмотрении

Отображать в ИБ информацию о старых выплаченных кредитах / закрытых депозитах

В разделе информации о закрытых продуктах добавить данные:

- дата заключения и прекращения действия каждого договора,

- сумма кредита.

- Очень было бы интересно также увидеть график, по которому выплачивался кредит.

Ну и еще один момент: в этом списке нет ранее существовавших карт, срок действия которых сейчас завершен

(с датами выпуска и сроком завершения) и номер счета, к которому они были привязаны.

Скорее всего, моя

новая карта привязана к тому же самому счету, но хотелось бы видеть это явно в ИБ

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