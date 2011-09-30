Отклонено

Идея:Если у вкладчика в ТКС лежит вклад условно на 500 т.р., и вкладчику срочно нужны деньги, но он не хочет терять % по вкладу, а до конца вклада меньше месяца (полмесяца, например) - было бы неплохо давать возможность вкладчикам брать кредит на срок до конца окончания срока вклада на сумму чуть меньше вклада с обязательством погасить кредит, как только срок вклада закончится (как вариант - в день окончания вклада банк с заранее полученного письменного согласия вкладчика автоматически списывает деньги со вклада на кредитную карту, по которой полмесяца назад появилась задолженность в размере чуть меньше вклада).Все в плюсе: зарабатывает банк на кредите свои 1-2% за полмесяца, вкладчик получает срочно необходимые деньги, приучается пользоваться кредиткой, и не теряет свои 3-4% или большее количество %%-ов, которые уже заработаны на вкладе, за его досрочный отзыв. Повышается лояльность вкладчиковИдея для вкладчиков имеет смысл в том случае, если деньги нужны срочно, а %% уже заработанный по вкладу жалко терять, и дешевле заплатить за пользование кредитом, чем за полмесяца до окончания вклада снимать его досрочно и терять %%.Буду признателен, если оперативно рассмотрите идею и дадите экспериментальную возможность некоторым вкладчикам ею воспользоваться уже в октябре