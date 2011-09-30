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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
30.09.2011 18:36 #
Отклонено

Журнал операций с момента последнего входа в ИБ (безопасность)

На главной странице ИБ под датой последнего входа отображать список всех операций по всем счетам и всем картам, которые были произведены с этой самой даты последнего входа. Можно также добавить кнопку или ссылку "Просмотрено", которая будет убирать эту таблицу с главной страницы. Как вариант - кнопка или ссылка "Перевойти в ИБ", которая осуществляла бы выход в ИБ и затем вход без запроса имени и пароля (с текущем именем), в результате дата последнего входа менялась бы на текущую и таблица исчезала
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Комментарии 2

emozgovoy
#
03.10.2011 в 14:24 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
#
03.10.2011 в 17:27 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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