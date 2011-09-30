Отклонено

Журнал операций с момента последнего входа в ИБ (безопасность)

На главной странице ИБ под датой последнего входа отображать список всех операций по всем счетам и всем картам, которые были произведены с этой самой даты последнего входа. Можно также добавить кнопку или ссылку "Просмотрено", которая будет убирать эту таблицу с главной страницы. Как вариант - кнопка или ссылка "Перевойти в ИБ", которая осуществляла бы выход в ИБ и затем вход без запроса имени и пароля (с текущем именем), в результате дата последнего входа менялась бы на текущую и таблица исчезала

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