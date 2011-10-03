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Друзья банка «Тинькофф Банк»
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Аватар blizzard
03.10.2011 20:06 #
Отклонено

Мультивалютный вклад

В линейке вкладов банка сильно не хватает мультивалютного вклада, который кажется просто необходимым в период скачков курсов валют, и был бы в текущее время интересен многим клиентам, позволив также привлечь новых вкладчиков. Естественно, курсы обмена в рамках вклада должны быть достаточно выгодными, чтобы вклад был действительно полезным и привлекательным. Кроме функции привлечения вкладчиков выгодные курсы обмена хороши тем, что не будут отталкивать вкладчиков от частого совершения обменных операций, а это позволит банку получать дополнительную выгоду за счет количества обменов.
4

Комментарии 4

trytrytry
#
Очень хорошая идея.
-poih
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Действительно!
Очень полезно.
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