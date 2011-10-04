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Аватар user135773
04.10.2011 16:37 #
Реализовано

Сделать поиск по сайту на официальном сайте Ситибанка

На Вашем сайте отсутствует поиск по сайту, что делает очень затруднительным поиск необходмой информации. Собственно, предложение озвучено в теме.
6

Комментарии 6

Michael1969
#
А меня забавляют люди, которые серьезно относятся к идеям Банка, когда видно, что Сити пассивен в данном разделе

kokorinberg
Ситибанк_2
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07.10.2011 в 11:46 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк_2
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Уважаемая kokorinberg, smile:)
Благодарим Вас за предложение. В данный момент внедрение строки поиска на нашем сайте находится уже в стадии разработки, о сроках реализации мы сообщим позднее.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Ситибанк_2
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09.06.2012 в 14:00 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Ситибанк_2
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Уважаемая kokorinberg,

Благодарим Вас за предложение. Рады Вам сообщить о том, что строка поиска была внедрена на нашем официальном сайте.
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