Сделать поиск по сайту на официальном сайте Ситибанка

Michael1969 05.10.2011 11:15 # А меня забавляют люди, которые серьезно относятся к идеям Банка, когда видно, что Сити пассивен в данном разделе kokorinberg 0
Комментарии 6
Благодарим Вас за предложение. В данный момент внедрение строки поиска на нашем сайте находится уже в стадии разработки, о сроках реализации мы сообщим позднее.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Благодарим Вас за предложение. Рады Вам сообщить о том, что строка поиска была внедрена на нашем официальном сайте.