Подписаться на идею
Артем
(art.spb)
Ждет рассмотрения
Возможность вносить средства на текущий счет без участия операциониста
В данный момент операция внесения средств на текущий счет выглядит следующим образом:
5
- предъявить операционисту паспорт, назвать сумму;
- отдать кассиру деньги, подписать квитанцию.
Уже который раз из-за такой схемы мне приходится по 15 минут ждать, пока клиенту (-ам) передо мной выдадут кредитную карту...
Было бы просто замечательно, если бы в листочках на внесение средств к галочке "картсчет" добавилась галочка "текущий счет". В этом случае весь процесс свелся бы только к общению с кассиром:
- предъявить кассиру листочек и паспорт, отдать деньги, подписать квитанцию.
На мой взгляд, операция внесения денег на текущий счет принципиально не отличается от операции внесения денег на картсчет, но сейчас она занимает в разы больше времени.
Комментарии 5
Хотя решается дебетовкой, с которой можно потом кинуть на текущий.
во-вторых, как уже отмечал на форуме ПБ, задача кассира - правильно и быстро считать деньги. прием и выдача денег на/с карт напрямую через кассира возможна лишь потому, что все нужные реквизиты определяются автоматически при считывании карты. за отсутствием карты нужно вбить паспортные данные клиента в ИБС, выбрать нужный счет, сформировать кассовый ордер. все это - задачи операциониста, но не кассира. возвращаемся к тому, что банку выгоднее обслуживать карточки к дебетовым счетам, чем обучать кассиров функциям операциониста и приплачивать им за расширение обязанностей.
чтобы работало без сбоев - в каждом офисе есть касса. кассиру не свойственно терять сознание сразу после вручения ему купюр