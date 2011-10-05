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Аватар Артем (art.spb)
05.10.2011 12:26 #
Ждет рассмотрения

Возможность вносить средства на текущий счет без участия операциониста

В данный момент операция внесения средств на текущий счет выглядит следующим образом:
- предъявить операционисту паспорт, назвать сумму;
- отдать кассиру деньги, подписать квитанцию.

Уже который раз из-за такой схемы мне приходится по 15 минут ждать, пока клиенту (-ам) передо мной выдадут кредитную карту...

Было бы просто замечательно, если бы в листочках на внесение средств к галочке "картсчет" добавилась галочка "текущий счет". В этом случае весь процесс свелся бы только к общению с кассиром:
- предъявить кассиру листочек и паспорт, отдать деньги, подписать квитанцию.

На мой взгляд, операция внесения денег на текущий счет принципиально не отличается от операции внесения денег на картсчет, но сейчас она занимает в разы больше времени.
5

Комментарии 5

rdc
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Полезно.
Хотя решается дебетовкой, с которой можно потом кинуть на текущий.
art.spb
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Вы знаете, мне это не пришло в голову... Спасибо за совет! Сделаю тогда бесплатную электронную карту пока, а там может быть и решат проблему.
viabank
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во-первых, как уже отметил rdc, решается картой к дебетовому счету.
во-вторых, как уже отмечал на форуме ПБ, задача кассира - правильно и быстро считать деньги. прием и выдача денег на/с карт напрямую через кассира возможна лишь потому, что все нужные реквизиты определяются автоматически при считывании карты. за отсутствием карты нужно вбить паспортные данные клиента в ИБС, выбрать нужный счет, сформировать кассовый ордер. все это - задачи операциониста, но не кассира. возвращаемся к тому, что банку выгоднее обслуживать карточки к дебетовым счетам, чем обучать кассиров функциям операциониста и приплачивать им за расширение обязанностей.
schedmi
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Предел моих мечтаний - в каждом офисе банка видеть банкомат с функцией приема наличных и терминал для доступа в Интернет-банк. Чтобы это было стандартом для любого офиса и чтобы работало без сбоев!
rdc
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банкоматы с приёмом нала глючат.
чтобы работало без сбоев - в каждом офисе есть касса. кассиру не свойственно терять сознание сразу после вручения ему купюр smile:D
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