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Возможность вносить средства на текущий счет без участия операциониста

В данный момент операция внесения средств на текущий счет выглядит следующим образом:

- предъявить операционисту паспорт, назвать сумму;

- отдать кассиру деньги, подписать квитанцию.



Уже который раз из-за такой схемы мне приходится по 15 минут ждать, пока клиенту (-ам) передо мной выдадут кредитную карту...



Было бы просто замечательно, если бы в листочках на внесение средств к галочке "картсчет" добавилась галочка "текущий счет". В этом случае весь процесс свелся бы только к общению с кассиром:

- предъявить кассиру листочек и паспорт, отдать деньги, подписать квитанцию.



На мой взгляд, операция внесения денег на текущий счет принципиально не отличается от операции внесения денег на картсчет, но сейчас она занимает в разы больше времени.

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