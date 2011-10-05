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Аватар Виталий (Vllo)
05.10.2011 21:48 #
Реализовано

Возможность включать/выключать услугу СМС-банк через ИБ

Можно ли реализовать подключение услуги СМС-банк через Интернет-банк? Там же есть страховка, обычная почта для доставки выписки.
Сейчас всё это реализуется через звонок оператору, а можно было бы сделать так, чтобы клиент по необходимости имел возможность включения/выключения этих услуг через ИБ.
4

Комментарии 4

dimdimych
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то же самое и для услуги CNP операций
Александр789
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Скоро будет, наверное. Меню для управления уже появилось, но пока неактивное
mihailr
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Большое спасибо что сделали. Очень важно и нужно. Единсвенно хорошо ыло бы знать о стадиях
между «Ждет рассмотрения» и «Реализовано». Межу ними прошло 7 месяцев без единого коментария банка.
Информационный вакуум однако как то неуютно наверно в нем жит авторам идеи.
Но все равно огромное спасибо что Идея реализвана. Так держать.
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