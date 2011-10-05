Реализовано
Возможность включать/выключать услугу СМС-банк через ИБ
Можно ли реализовать подключение услуги СМС-банк через Интернет-банк? Там же есть страховка, обычная почта для доставки выписки.
4
Сейчас всё это реализуется через звонок оператору, а можно было бы сделать так, чтобы клиент по необходимости имел возможность включения/выключения этих услуг через ИБ.
Комментарии 4
между «Ждет рассмотрения» и «Реализовано». Межу ними прошло 7 месяцев без единого коментария банка.
Информационный вакуум однако как то неуютно наверно в нем жит авторам идеи.
Но все равно огромное спасибо что Идея реализвана. Так держать.