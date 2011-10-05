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Реализовано

Возможность включать/выключать услугу СМС-банк через ИБ

Можно ли реализовать подключение услуги СМС-банк через Интернет-банк? Там же есть страховка, обычная почта для доставки выписки.

Сейчас всё это реализуется через звонок оператору, а можно было бы сделать так, чтобы клиент по необходимости имел возможность включения/выключения этих услуг через ИБ.

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