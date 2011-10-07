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Аватар Теневая экономка
07.10.2011 15:38 #
Ждет рассмотрения

Выравнивание по центру

На сайте и в ИБ сделать выравнивание по центру, а не по левому краю, как сейчас. Чтобы было понятнее, о чем речь, см. картинку Рисунок
12

Комментарии 12

rdc
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Да оно вполне понятно. Только что это даст?
Теневая экономка
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Если весь текст болтается в левой части экрана, это читабельно, а если поля с двух сторон одинакового размера - это нечитабельно? Гм, интересный подход.

Пример выравнивания по центру - сайт гисметео (не сочтите за рекламу). Вот как это выглядит
Рисунок
Теневая экономка
#
Да оно вполне понятно. Только что это даст?

Как выяснилось, понятно не всем smile:D
Неудобно, когда текст сильно смещен к краю. Половина экрана - белое поле. Ну и чисто эстетически, имхо, не очень. А еще я бы шапку и подвал на весь экран растянула smile:shuffle:
Теневая экономка
#
ИМХО, выравнивание по левому краю.

Поле слева, поле справа, в центре - контент. Стрелочки нарисовать?
Теневая экономка
#
Обвела рамочкой содержательную часть страницы. В одном случае эта зона располагается по центру, в другом - сдвинута к левому краю, а в правой половине экрана ничего нет.
Рисунок
Рисунок
Теневая экономка
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Так вы просто придуривались шутили? Извините, что сразу не догадалась. Дальше без меня, пожалуйста.
АлексСпб
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Может лучше програмеры "Авангарда" делом зймутся smile:wall:

Из обещанного больше половины не сделано, а сроки(обещанные) давно прошли.

А Вам эстетика сильно покоя не дает smile:o

ТС, необижайтесь - я Вас и люблю и уважаю, но дайте банку сделать истинно нужные вещи.

Посмотрите сколько "принято" и сколько "реализовано".

В лучших традициях Сбера smile;)
Теневая экономка
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В банке все должно быть прекрасно: и сайт, и дресс-код, и СКП, и тарифы. Я же не пишу, что это дело огромной важности. Но вот такое пожелание имеется. А на фоне 125 идей, ждущих рассмотрения, - одной больше, одной меньше...
SideX
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Не в коем случае! На левой стороне технически более удобнее. Вы делаете эмоциональный подход, а не технический диктует иначе.
SideX
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У Авы отличный сайт, ничего лишнего. Кстати, про центрирование, если Вы говорите о расположении текста, а не о выравнивании... против (в любом случае против), по левой стороне удобнее, особенно, когда заходишь на сайт с мобильных устройств и/или планшета.

kokorinberg


+1
Теневая экономка
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SideX
Можете объяснить, в чем "техническое удобство" текста, занимающего левую половину экрана и оставляющего справа простыню? Есть гисметео с текстом по центру, есть банки.ру, где текст вообще под ширину монитора растягивается. Это все ужас-ужас, и только у Авангарда все круто?

Только, пожалуйста, без ужимок в стиле "ой я нипанимаю" - сыта по горло, особенно когда "непонимающие" вдруг бодренько начинают понимать, стоит только перестать их кормить.
LogicDaemon
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когда фиксированная ширина, надо по центру выравнивать. Это как минимум. Иначе таки при 1920 * … сайт смотрится, как из 90х.

На мобильных это никак не отразится вообще, а если будет какой-н iPad с 2048 * 1536, то, опять же, лучше, если по центру, а не у левого края (рукой тянуться ближе).
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