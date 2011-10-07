Выравнивание по центру

Да оно вполне понятно. Только что это даст?
ИМХО, выравнивание по левому краю.
У Авы отличный сайт, ничего лишнего. Кстати, про центрирование, если Вы говорите о расположении текста, а не о выравнивании... против (в любом случае против), по левой стороне удобнее, особенно, когда заходишь на сайт с мобильных устройств и/или планшета.
kokorinberg
Комментарии 12
Пример выравнивания по центру - сайт гисметео (не сочтите за рекламу). Вот как это выглядит
Как выяснилось, понятно не всем
Неудобно, когда текст сильно смещен к краю. Половина экрана - белое поле. Ну и чисто эстетически, имхо, не очень. А еще я бы шапку и подвал на весь экран растянула
Поле слева, поле справа, в центре - контент. Стрелочки нарисовать?
придуривалисьшутили? Извините, что сразу не догадалась. Дальше без меня, пожалуйста.
Из обещанного больше половины не сделано, а сроки(обещанные) давно прошли.
А Вам эстетика сильно покоя не дает
ТС, необижайтесь - я Вас и люблю и уважаю, но дайте банку сделать истинно нужные вещи.
Посмотрите сколько "принято" и сколько "реализовано".
В лучших традициях Сбера
+1
Можете объяснить, в чем "техническое удобство" текста, занимающего левую половину экрана и оставляющего справа простыню? Есть гисметео с текстом по центру, есть банки.ру, где текст вообще под ширину монитора растягивается. Это все ужас-ужас, и только у Авангарда все круто?
Только, пожалуйста, без ужимок в стиле "ой я нипанимаю" - сыта по горло, особенно когда "непонимающие" вдруг бодренько начинают понимать, стоит только перестать их кормить.
На мобильных это никак не отразится вообще, а если будет какой-н iPad с 2048 * 1536, то, опять же, лучше, если по центру, а не у левого края (рукой тянуться ближе).