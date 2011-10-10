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Аватар absolute_cynicism
10.10.2011 13:13 #
На рассмотрении

БвК накопительный + БвК расходный.

Ни для кого не секрет, что по БвК для получения 10% годовых необходимо тратить в месяц не менее 10 000 руб.
Идея такова: создать взаимосвязанные счета "БвК накопительный" и "БвК расходный" с разными картами (накопительный можно и без карты) и обязать тратить по расходному чтобы проценты шли на накопительный. Каков смысл? Безопасность конечно же. Лично мне было бы страшно держать все деньги на карте, которой я должен пользоваться очень активно.
7

Комментарии 7

-poih
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Ну очень здравая идея. Необходимо внедрять точно!!!
emozgovoy
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11.10.2011 в 12:32 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
IgorR
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а я как-то перешел на систему, когда накопительная - это БвК Голд, где 10% и без трат, а для трат вообще кредитка с грейс-периодом.
очень удобно револьверная схема - сначала трачу, потом точно знаю сколько надо запланировать отдать, а основные средства спокойно копятся на голде.
Голду естественно в кармане не ношу, в Инете не свечу.
absolute_cynicism
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О Великий! Нет у нас плебеев Голды, а 10% хочется!
login196
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а я как-то перешел на систему, когда накопительная - это БвК Голд, где 10% и без трат, а для трат вообще кредитка с грейс-периодом.
очень удобно револьверная схема - сначала трачу, потом точно знаю сколько надо запланировать отдать, а основные средства спокойно копятся на голде.
Голду естественно в кармане не ношу, в Инете не свечу.

Игорь Р.

по такой же схеме пользуюсь БвК Голд + КвК
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