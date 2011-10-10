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На рассмотрении

БвК накопительный + БвК расходный.

Ни для кого не секрет, что по БвК для получения 10% годовых необходимо тратить в месяц не менее 10 000 руб.

Идея такова: создать взаимосвязанные счета "БвК накопительный" и "БвК расходный" с разными картами (накопительный можно и без карты) и обязать тратить по расходному чтобы проценты шли на накопительный. Каков смысл? Безопасность конечно же. Лично мне было бы страшно держать все деньги на карте, которой я должен пользоваться очень активно.

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