На рассмотрении
БвК накопительный + БвК расходный.
Ни для кого не секрет, что по БвК для получения 10% годовых необходимо тратить в месяц не менее 10 000 руб.
7
Идея такова: создать взаимосвязанные счета "БвК накопительный" и "БвК расходный" с разными картами (накопительный можно и без карты) и обязать тратить по расходному чтобы проценты шли на накопительный. Каков смысл? Безопасность конечно же. Лично мне было бы страшно держать все деньги на карте, которой я должен пользоваться очень активно.
Комментарии 7
очень удобно револьверная схема - сначала трачу, потом точно знаю сколько надо запланировать отдать, а основные средства спокойно копятся на голде.
Голду естественно в кармане не ношу, в Инете не свечу.
по такой же схеме пользуюсь БвК Голд + КвК