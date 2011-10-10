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911
(gremlin)
Отклонено
Различия между стандартными и золотыми кредитными картами
Сейчас между стандартными и золотыми кредитными картами нет практически никаких отличий, кроме как в стоимости обслуживания. В тоже время другие банки для золотых карт дают дополнительные преимущества.
16
Предлагаю для золотых/world кредитных карт рассмотреть возможность:
- Отменить комиссию за sms уведомления
- начислять повышенное количество баллов по кобрендам.
- снизить комиссию за конвертацию.
Комментарии 16
- максимально возможный кредитный лимит (именно поэтому лично мне стандартная кредитка неинтересна, даже с кэшбэком);
- размер скидок в магазинах-партнерах (например, закупался я в магазине Bosch-Siemens, по стандарной ситивской карте скидка 3%, по золотой --- 5%, в таком магазине редко просто фен покупают, так что в абсолютном выражении эта пара процентов вполне приличная сумма).
По поводу "комиссии за конвертацию" --- опытным путем установлено, что по дебетовым картам комиссия (точнее разница между курсом продажи долларов Ситибанком и текущим биржевым курсом) ровно 2,00%, а по кредитным приблизительно 2,17%. Разница невелика. Так что это отдельная "идея" снизить этот процент для карточных операций и по кредиткам, и по дебетовкам.
не расплачиваюсь и не собираюсь платить кредиткой сити в валютах отличных от рубля РФ пока не сделают конвертацию нормальной.
Несколько лет назад это было 4,5% . И до поры до времени это нигде не было написано. Со временем появилось в тарифах. Так что движемся нужным курсом
Но дело в том, что россияне привыкли к дешевой валюте - дешевым конвертациям. И (вполне справедливо на фоне российского рынка) считает, что и 2% - многовато. При этом сити так и сохраняет некоторые страновые особенности - на западе, при аналогичных потерях на конвертации (2-3%) кредитка бесплатна. Часто даже платиновая. А в РФ сити (и это тоже особенность рынка - так поступают все) не стесняется брать деньги за обслуживание кредитки.
Штампованный Враг, так это уже есть. Только называется не Gold, а Ultima
Клиенты СитиГолд и Ультима ("любители" посещать отделения лично ) - не испытывают неудобств Проверено на личном опыте
Но преимуществ у "Золотых" карт (и даже у Ультимы!) - кроме возможно более высокого кр.лимита - нет Только повышенная плата за обслуживание
Плюсанул
Благодарим Вас за предложение. Ситибанк ведёт непрерывную работу над совершенствованием преимуществ, которые дают золотые кредитные карты. В данный момент преимущества золотых кредитных карт следующие:
1) Более выгодная процентная ставка
2) Размер бонусов для участников программ больше (по сравнению со стандартными кредитными картами)
3) Размер скидок в некоторых торговых точках больше
4) Больший кредитный лимит и др.