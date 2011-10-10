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Отклонено

Различия между стандартными и золотыми кредитными картами

Сейчас между стандартными и золотыми кредитными картами нет практически никаких отличий, кроме как в стоимости обслуживания. В тоже время другие банки для золотых карт дают дополнительные преимущества.

Предлагаю для золотых/world кредитных карт рассмотреть возможность:

- Отменить комиссию за sms уведомления

- начислять повышенное количество баллов по кобрендам.

- снизить комиссию за конвертацию.



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