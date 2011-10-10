Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Ситибанк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар 911 (gremlin)
10.10.2011 22:49 #
Отклонено

Различия между стандартными и золотыми кредитными картами

Сейчас между стандартными и золотыми кредитными картами нет практически никаких отличий, кроме как в стоимости обслуживания. В тоже время другие банки для золотых карт дают дополнительные преимущества.
Предлагаю для золотых/world кредитных карт рассмотреть возможность:
- Отменить комиссию за sms уведомления
- начислять повышенное количество баллов по кобрендам.
- снизить комиссию за конвертацию.
16

Комментарии 16

Ситибанк_2
#
11.10.2011 в 11:12 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Michael1969
#
Вообще-то есть еще бесплатная страховка для путешественников по world картам, но идея, безусловно, разумная.
Sergey7
#
Есть ещё отличия:
- максимально возможный кредитный лимит (именно поэтому лично мне стандартная кредитка неинтересна, даже с кэшбэком);
- размер скидок в магазинах-партнерах (например, закупался я в магазине Bosch-Siemens, по стандарной ситивской карте скидка 3%, по золотой --- 5%, в таком магазине редко просто фен покупают, так что в абсолютном выражении эта пара процентов вполне приличная сумма).

По поводу "комиссии за конвертацию" --- опытным путем установлено, что по дебетовым картам комиссия (точнее разница между курсом продажи долларов Ситибанком и текущим биржевым курсом) ровно 2,00%, а по кредитным приблизительно 2,17%. Разница невелика. Так что это отдельная "идея" снизить этот процент для карточных операций и по кредиткам, и по дебетовкам.
extraordinary
#
2% - это непросто "великая" сумма, по мне так это просто грабеж smile:)
не расплачиваюсь и не собираюсь платить кредиткой сити в валютах отличных от рубля РФ пока не сделают конвертацию нормальной.
Sergey7
#
2% - это непросто "великая" сумма, по мне так это просто грабеж

extraordinary

Несколько лет назад это было 4,5% smile:crazy: . И до поры до времени это нигде не было написано. Со временем появилось в тарифах. Так что движемся нужным курсом smile:relax:
Alex, навешиватель ярлыков
#
Мне, кстати, интересно, насколько долеко сити будет готов пройти этим курсом. Дело в том, что по меркам западных банков, 2% на конвертации - это вполне хороший вариант для клиента. Когда сити только начали давать кредитки, они пошли тупозападным путем, дополнительно заложив страновые риски - т.е. установив запретительную комиссию и спрятав все в обменный курс банка. Потом, спасибо, решились показать комиссию явно - и народ обалдел от 4-х с половиной процентов. Через какое-то время тупозападный подход со страновыми рисками приблизился к просто западному - т.е. то, что мы имеем сейчас - потери на конвертацию чуть больше двух процентов.

Но дело в том, что россияне привыкли к дешевой валюте - дешевым конвертациям. И (вполне справедливо на фоне российского рынка) считает, что и 2% - многовато. При этом сити так и сохраняет некоторые страновые особенности - на западе, при аналогичных потерях на конвертации (2-3%) кредитка бесплатна. Часто даже платиновая. А в РФ сити (и это тоже особенность рынка - так поступают все) не стесняется брать деньги за обслуживание кредитки.
Штампованный Враг
#
Едва ли ити пойдет на конкретные предложениея топикстартера. Отличие голлов не в "плюшках" типа повышенных миль или пониженных процентов, а в удобстве обслуживания-отдельном окошечке кассы, персональном менеджере и т. п.
Игорь Лейко
#
Персональный менеджер для обладателей золотых кредиток? В первый раз слышу. Вы ничего не путаете? Или это я что-то прозевал?
Sergey7
#
Отличие голдов не в "плюшках" типа повышенных миль или пониженных процентов, а в удобстве обслуживания-отдельном окошечке кассы, персональном менеджере и т. п.

Штампованный Враг


Штампованный Враг, так это уже есть. Только называется не Gold, а Ultima smile;)
_ПФ_
#
Кстати, отдельное окошко для Gold - вполне убедительная причина для некоторых любителей ходить в отделения лично. Это не то же, что Ultima и аналоги, т.е. нет персонального обслуживания, просто возможность обсулживаться вне очереди. Чтобы окно не простаивала там же можно обсулживать мелкий бизнес. Barclays в Великобритании именно так и делает - отдельное окно для Премьера (аналог Citi Gold) и бизнес-клиентов.
taunta
#
В плане кобрендов с авиакомпаниями - увеличили бы начисление по Голд картам, я бы может и оставил карту, а так уже сколько лет у меня эта карта, последние два года практически не пользуюсь, только как резервная. Надо дождаться конца года и закрыть, ибо дорого платить за Голд Сити чисто как за резервную карту. Почему не пользуюсь - Сбербанк Голд Аэрофлот 1 миля за каждые потраченные 20 рублей +0,5% кешбека квазикешем, Сити Голд Аэрофлот (или МуМу) - 1 миля за потраченные 30 рублей ... при этом еще курс конвертации у Сбера лучше. А годовая стоимость этих карт примерно одинакова. По моему, в моей ситуации выбор какой картой платить очевиден ...
Konung
#

Barclays в Великобритании именно так и делает - отдельное окно для Премьера (аналог Citi Gold) и бизнес-клиентов.

Михаил

Клиенты СитиГолд и Ультима ("любители" посещать отделения лично smile;) ) - не испытывают неудобств smile:) Проверено на личном опыте smile:D

Но преимуществ у "Золотых" карт (и даже у Ультимы!) - кроме возможно более высокого кр.лимита - нет smile:( Только повышенная плата за обслуживание smile:(

Плюсанул smile:)
Ситибанк_2
#
Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за предложение. Ситибанк ведёт непрерывную работу над совершенствованием преимуществ, которые дают золотые кредитные карты. В данный момент преимущества золотых кредитных карт следующие:

1) Более выгодная процентная ставка
2) Размер бонусов для участников программ больше (по сравнению со стандартными кредитными картами)
3) Размер скидок в некоторых торговых точках больше
4) Больший кредитный лимит и др.
Ситибанк_2
#
22.07.2013 в 15:38 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.