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Установка в "топовых" местах банкоматов, работающих исключительно на выдачу наличных

Банкоматы постепенно обрастают всё более сложными функциями вроде оплаты услуг, кэш-ин и т.д. И это безусловно прогресс и очень хорошо. Но по наблюдениям и увеличивается время ожидания в очередях к банкоматам в особо востребованных местах и часы-пик, так-как

движение очереди постоянно парализуется "продвинутым" юзером с кипой платёжек, пополняющим счета телефонов себе, всем родственникам и знакомым, кормящим его пачками купюр. А если при этом аппарат "подвисает"(что чаще всего и бывает) то просто беда. За спиной этого гика быстро вырастает толпа страждущих, по старинке желающих попросту снять наличных. Вот если бы рядом с продвинутым банкоматом стоял аппарат, ислючительно выдающий налик, мы бы имели отсутствие очереди к нему и небольшую к многофункциональному. Казалось бы - какой смысл банку тратиться на лишние банкоматы?

Вероятно совокупная проходимость вырастет существенно, не говоря уж про имиджевый эффект.

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