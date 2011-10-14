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911
(gremlin)
На рассмотрении
Мультивалютные кредитные карты
Здравствуйте,
4
предлагаю рассмотреть возможность создания мультивалютных кредитных карт. Предлагаю способ который позволит это сделать не прибегая к изменению логики работы самих кредиток.
В выписке по кредитной карте рассчитывается сумма потраченная в долларах и в евро и соответствующая сумма в рублях списанная со счета кредитных карт.
Например клиент за отчетный период потратил 400 евро и 1000 долларов - со счета кредитной карты было списано соответственно 18000 и 32000 рублей.
Далее необходимо клиенту дать возможность провести перевод с конвертацией со своего валютного счета на счет кредитной карты по льготному курсу.
Клиент переводит 400 евро со счета в евро - на счет кредитной карты зачисляется 18000 рублей.
Клиент переводит 1000 долларов со счета в долларах- на счет кредитной карты зачисляется 32000 рублей.
Введя мультивалютность кредитных карт Вы получите:
привлечение новых клиентов
увеличение оборотов по валютным операциям
дополнительный доход за пакет CitiOne или статки на текущих счетах
Комментарии 4
Сделайте просто конвертацию по курсу ЦБ, как это сейчас есть в Альфе и некоторых других банках. Я в тот же день закрою все карты других банков, которые сейчас держу из-за того, что кредиткой Сити платить в валюте - это разорение, и буду пользоваться исключительно картами Ситибанка.
Или, если это для банка очень напряжно, сделайте опциональную платную услугу, чтобы заплатив фиксированный ценник я получил возможность расчитываться картой в валюте по курсу ЦБ. Сейчас я ежегодно плачу 3000 руб Альфа-банку за кредитную карту, которая мне нужна исключительно для оплаты покупок в валюте. Я бы с удовольствием платил за обслуживание кредитки Сити в год на 2000 или даже 3000 руб больше, если бы было можно отказаться от услуг Альфы.