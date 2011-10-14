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На рассмотрении

Мультивалютные кредитные карты

Здравствуйте,

предлагаю рассмотреть возможность создания мультивалютных кредитных карт. Предлагаю способ который позволит это сделать не прибегая к изменению логики работы самих кредиток.



В выписке по кредитной карте рассчитывается сумма потраченная в долларах и в евро и соответствующая сумма в рублях списанная со счета кредитных карт.

Например клиент за отчетный период потратил 400 евро и 1000 долларов - со счета кредитной карты было списано соответственно 18000 и 32000 рублей.

Далее необходимо клиенту дать возможность провести перевод с конвертацией со своего валютного счета на счет кредитной карты по льготному курсу.

Клиент переводит 400 евро со счета в евро - на счет кредитной карты зачисляется 18000 рублей.

Клиент переводит 1000 долларов со счета в долларах- на счет кредитной карты зачисляется 32000 рублей.



Введя мультивалютность кредитных карт Вы получите:

привлечение новых клиентов

увеличение оборотов по валютным операциям

дополнительный доход за пакет CitiOne или статки на текущих счетах

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