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Аватар 911 (gremlin)
14.10.2011 22:54 #
На рассмотрении

Мультивалютные кредитные карты

Здравствуйте,
предлагаю рассмотреть возможность создания мультивалютных кредитных карт. Предлагаю способ который позволит это сделать не прибегая к изменению логики работы самих кредиток.

В выписке по кредитной карте рассчитывается сумма потраченная в долларах и в евро и соответствующая сумма в рублях списанная со счета кредитных карт.
Например клиент за отчетный период потратил 400 евро и 1000 долларов - со счета кредитной карты было списано соответственно 18000 и 32000 рублей.
Далее необходимо клиенту дать возможность провести перевод с конвертацией со своего валютного счета на счет кредитной карты по льготному курсу.
Клиент переводит 400 евро со счета в евро - на счет кредитной карты зачисляется 18000 рублей.
Клиент переводит 1000 долларов со счета в долларах- на счет кредитной карты зачисляется 32000 рублей.

Введя мультивалютность кредитных карт Вы получите:
привлечение новых клиентов
увеличение оборотов по валютным операциям
дополнительный доход за пакет CitiOne или статки на текущих счетах
4

Комментарии 4

Ситибанк_2
#
17.10.2011 в 10:00 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Sergey7
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Преложенный способ ИМХО причудлив. Но валютные кредитные карты, или же карты с возможностью перепривязки к валютным кредитным счетам (по аналогии с дебетовыми) были бы интересны.
Евгений
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Мультивалютные или вообще валютные карты - это способ не платить высокую комиссию банку за конвертацию.

Сделайте просто конвертацию по курсу ЦБ, как это сейчас есть в Альфе и некоторых других банках. Я в тот же день закрою все карты других банков, которые сейчас держу из-за того, что кредиткой Сити платить в валюте - это разорение, и буду пользоваться исключительно картами Ситибанка.

Или, если это для банка очень напряжно, сделайте опциональную платную услугу, чтобы заплатив фиксированный ценник я получил возможность расчитываться картой в валюте по курсу ЦБ. Сейчас я ежегодно плачу 3000 руб Альфа-банку за кредитную карту, которая мне нужна исключительно для оплаты покупок в валюте. Я бы с удовольствием платил за обслуживание кредитки Сити в год на 2000 или даже 3000 руб больше, если бы было можно отказаться от услуг Альфы.
Евгений
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Скажем так, сделайте платиновые карты. От золотых они будут отличаться цветом, конвертацией по ЦБ, увеличенным до 1 млн. максимальным лимитом и абоненткой 4995 руб.
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