На рассмотрении

Указание курсов валют на сайте банка

Было бы желательно, чтобы курсы банка на покупку-продажу иностранной валюты физическим лицам отображались на главной странице сайта Банка (или на какой-либо иной странице сайта - сейчас они доступны только при входе в систему Интернет-банк, что не совсем удобно ). Реализация предложения, на мой взгляд, положительно скажется на доходах банка, да и нам как клиентам было бы удобнее. Подобный функционал реализован на сайтах подавляющего большинства розничных банков, а узнать курсы валют в Русском Стандарте - большая проблема.

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