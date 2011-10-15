На рассмотрении
Указание курсов валют на сайте банка
Было бы желательно, чтобы курсы банка на покупку-продажу иностранной валюты физическим лицам отображались на главной странице сайта Банка (или на какой-либо иной странице сайта - сейчас они доступны только при входе в систему Интернет-банк, что не совсем удобно ). Реализация предложения, на мой взгляд, положительно скажется на доходах банка, да и нам как клиентам было бы удобнее. Подобный функционал реализован на сайтах подавляющего большинства розничных банков, а узнать курсы валют в Русском Стандарте - большая проблема.
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Комментарии 4
Если о курсах, по которым списывается покупка с карточных счетов, ИМХО именно для РС указывать эти курсы вредно, потому что (ничего личного) контингент их клиентов таков, что не поймет, почему когда они сделали покупку на сумму X в день 1 и был курс Y, у них авторизовалось X * Y * (100% + Z), а через несколько дней списалось вообще X * W * (100% + V). Объяснять таким себе дороже, проще просто сказать "по договору так должно быть". Если им вывесить этот курс на главную страничку и даже написать ниже "для информационных целей only", на контактный центр обрушится куча необоснованного негодования.
Если о курсах обмена валюты, то стоит сделать это. Впрочем, в ИБ по моему эти курсы итак есть.
А что означают Z и V в этой формуле? Когда я совершал покупку, они были равны 0