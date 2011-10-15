На рассмотрении

Процедура заключения договора банковского вклада

Предлагаю скорректировать процедуру открытия вклада в банке - действующая процедура, на мой взгляд, крайне не технологична, трудозатратна и неудобна как для клиентов, так и для сотрудников банка.



На мой взгляд, Банку уже давно следует перейти на использование договоров в форме присоединения, когда условия вкладов отражены в публичном документе "Условия...",размещаемом на сайте Банка и в других общедоступных местах, а заключение договора осуществляется путем подписания Банком и Вкладчиком только одного листа, в котором указываются наименование вклада, валюта, сумма и процентная ставка по вкладу, а также согласие Вкладчика с Условиями и обязательством их исполнять.



В итоге - будет сэкономлено огромное количество бумаги и времени на оформление вкладов, процесс станет более технологичным. И если при выдаче кредита, возможно, и необходимо, чтобы клиент подписался на каждой странице договора, то при приеме вклада Банку это совсем не обязательно.

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