На рассмотрении
Процедура заключения договора банковского вклада
Предлагаю скорректировать процедуру открытия вклада в банке - действующая процедура, на мой взгляд, крайне не технологична, трудозатратна и неудобна как для клиентов, так и для сотрудников банка.
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На мой взгляд, Банку уже давно следует перейти на использование договоров в форме присоединения, когда условия вкладов отражены в публичном документе "Условия...",размещаемом на сайте Банка и в других общедоступных местах, а заключение договора осуществляется путем подписания Банком и Вкладчиком только одного листа, в котором указываются наименование вклада, валюта, сумма и процентная ставка по вкладу, а также согласие Вкладчика с Условиями и обязательством их исполнять.
В итоге - будет сэкономлено огромное количество бумаги и времени на оформление вкладов, процесс станет более технологичным. И если при выдаче кредита, возможно, и необходимо, чтобы клиент подписался на каждой странице договора, то при приеме вклада Банку это совсем не обязательно.
Комментарии 6
Если информация размещена на сайте, то это уже можно считать документом (сайты банков рассматриваются как официальный источник информации).
Более того, в подписываемом Банком и Клиентом заявлении-договоре на 1 листе может быть (думаю, что она и нужна), что Условия размещаются на сайте Банка.
При необходимости "Условия ..." Банк можно оформить в виде буклета.
Вместе с тем согласен с тем, что Банк не должен отказывать Клиенту в выдаче заверенных Условий. Но поверьте мне, таких случаев будет не более 10 в год на каждое отделение.
По поводу информации на сайте. По кредитным картам я действительно готов смотреть информацию на сайте, законодательство мало что запрещает менять в Тарифах и Договоре на них. А вот по вкладам законодательство у нас пожестче, поэтому есть смысл иметь на руках заверенную версию ОУ, Тарифов и Анкеты-заявления на момент открытия вклада. Просто чтобы потом не доказывать, что ты не верблюд.