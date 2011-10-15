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Аватар Шухрат Хаитматов (S_H_H)
15.10.2011 20:21 #
На рассмотрении

Процедура заключения договора банковского вклада

Предлагаю скорректировать процедуру открытия вклада в банке - действующая процедура, на мой взгляд, крайне не технологична, трудозатратна и неудобна как для клиентов, так и для сотрудников банка.

На мой взгляд, Банку уже давно следует перейти на использование договоров в форме присоединения, когда условия вкладов отражены в публичном документе "Условия...",размещаемом на сайте Банка и в других общедоступных местах, а заключение договора осуществляется путем подписания Банком и Вкладчиком только одного листа, в котором указываются наименование вклада, валюта, сумма и процентная ставка по вкладу, а также согласие Вкладчика с Условиями и обязательством их исполнять.

В итоге - будет сэкономлено огромное количество бумаги и времени на оформление вкладов, процесс станет более технологичным. И если при выдаче кредита, возможно, и необходимо, чтобы клиент подписался на каждой странице договора, то при приеме вклада Банку это совсем не обязательно.
6

Комментарии 6

Першинг
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Согласна. При приёме вклада рискует только вкладчик! smile:D
trytrytry
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Но тогда заодно дать офисам право на заверение публичного документа, к которому я присоединяюсь при открытии вклада, печатью банка. Иначе в РС приходится истребовать эти заверенные документы через Архив, а то и через ЦБ РФ.
S_H_H
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Но тогда заодно дать офисам право на заверение публичного документа, к которому я присоединяюсь при открытии вклада, печатью банка. Иначе в РС приходится истребовать эти заверенные документы через Архив, а то и через ЦБ РФ.

trytrytry


Если информация размещена на сайте, то это уже можно считать документом (сайты банков рассматриваются как официальный источник информации).
Более того, в подписываемом Банком и Клиентом заявлении-договоре на 1 листе может быть (думаю, что она и нужна), что Условия размещаются на сайте Банка.
При необходимости "Условия ..." Банк можно оформить в виде буклета.

Вместе с тем согласен с тем, что Банк не должен отказывать Клиенту в выдаче заверенных Условий. Но поверьте мне, таких случаев будет не более 10 в год на каждое отделение.
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Я согласен с вами, что случаев будет явно не 50% и даже не 20% от всех вкладчиков, но сильно больше 10. Это к вопросу востребованности.

По поводу информации на сайте. По кредитным картам я действительно готов смотреть информацию на сайте, законодательство мало что запрещает менять в Тарифах и Договоре на них. А вот по вкладам законодательство у нас пожестче, поэтому есть смысл иметь на руках заверенную версию ОУ, Тарифов и Анкеты-заявления на момент открытия вклада. Просто чтобы потом не доказывать, что ты не верблюд.
S_H_H
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Я согласен с вами, что случаев будет явно не 50% и даже не 20% от всех вкладчиков, но сильно больше 10. Это к вопросу востребованности.

По поводу информации на сайте. По кредитным картам я действительно готов смотреть информацию на сайте, законодательство мало что запрещает менять в Тарифах и Договоре на них. А вот по вкладам законодательство у нас пожестче, поэтому есть смысл иметь на руках заверенную версию ОУ, Тарифов и Анкеты-заявления на момент открытия вклада. Просто чтобы потом не доказывать, что ты не верблюд.

trytrytry
Один экземпляр Анкеты-заявления с подписью и печатью Банка, безусловно, должны быть у Вкладчиков. Касательно наличия Условий: считаю более правильным иметь на руках выписку по счету или Справку о наличии вклада на конкретную дату, чем Условия, т.к. если что случись с банком - Условия не помогут (я всегда получаю выписку по счету Вклада или заверенную Справку). Касательно перечня клиентов - я знаю, о чем говорю: я внедрял договоры присоединения в крупнейших банка РФ (топ 20), более того, они касались счетов юридических лиц, и поверьте мне, подобных обращений о выдаче Условий было крайне мало (но они были - штуки 3 -4 в год).
emozgovoy
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10.02.2012 в 12:08 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
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