Вклады для семьи

На рассмотрении

Многие вкладчики сталкиваются со следующей проблемой (я сталкиваюсь с ней довольно часто): есть банк с более - менее интересной ставкой, но размещать в нем, на всякий случай, не хотелось бы на сумму в эквиваленте более 700 000 рублейВ итоге - сумма разбивается на несколько частей и размещается в этом банке на имя нескольких членов семьи (удобно, когда все вклады, тем более защищенные гарантиями государства, лежат в одном банке), что зачастую отрицательно влияет на ставку по каждому из этих вкладов.Предлагаю рассмотреть возможность введения вкладов, процентные ставки по по которым зависели бы от общей суммы вкладов на всех депозитах членов семьи (муж, жена, сын и т.д.). При этом можно ввести дополнительные условия: чтобы сроки начала и окончания вкладов совпадали, что по каждому из этих вкладов повышенная ставка платится только при соблюдении условий вкладов всеми вкладчиками и т.д.Преимущества для Банка:1. значительное повышение объемов вкладов;2. позиционирование вклада как Семейного и его соответствующее продвижение позволит улучшить имидж Банка как социально ориентированного банка;Преимущества для вкладчика:1. все вклады в одном Банке, при этом на них распространяется гарантия государства. Повышается лояльность клиентов.2. вкладчик не теряет в процентной ставке.И последнее: если Банк готов был заплатить за вклад, например, в размере 1 000 000 рублей 10% годовых, то для него ничего не меняется, если под такую ставку будет открыт не 1 вклад на соответствующую сумму, а два вклада (например, по 500 000 рублей), по которым банк не теряет в выплате процентов.Возможно, реализация данного предложения может вызвать определенные сложности (например, юридические), при необходимости готов оказать содействие в меру своих способностей