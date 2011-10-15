Порядок оформления доверенностей

На рассмотрении

В текущем году моя жена открывала 4 вклада и по ним оформляла на меня доверенности. В итоге на все про все ушло более 1,5 часов (без учета времени ожидания в очереди)Связано это было с тем обстоятельством, что на каждый вклад оформлялась своя отдельная доверенность !, при этом данные (ФИО и т.д.) вводились операционным сотрудником вручную (как итог - были допущены ошибки, и доверенности пришлось переделывать).Предлагаю:1. Реализовать возможность оформления 1 доверенности на все открытые вкладчиком вклады. Более того, было бы желательно, чтобы у доверенного лица была возможность по доверенности открывать на имя доверителя новые вклады и управлять ими (может понадобиться в случае, если в будущем будет необходимо разместить значимую сумму на несколько вкладов менее 700 000 рублей);2. Реализовать возможность выдачи доверенности на близкого родственника (супруга/супругу, сына, мать и т.д.) в его отсутствии (в настоящее время доверенность можно оформить только при одновременном личном присутствии доверителя и доверенного лица, что крайне неудобно). Как минимум, предлагаю реализовать эту опцию, если доверенное лицо уже является клиентом Банка (имеет в банке вклад, кредит и т.д.), т.е. идентифицировано банком.3. Формировать доверенности автоматически с учетом данных по доверителю и доверенному лицу в АБС Банка, что существенно снизит время на их оформление.