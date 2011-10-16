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Аватар 911 (gremlin)
16.10.2011 00:27 #
Принято

Alerting Service по неуспешным операциями.

Предлагаю рассмотреть возможность рассылать оповещения по неуспешным операциям (недостаточно средств, неверный пин и т.д.).
Это позволит клиентам раньше узнавать о попытках несанкционированного использования карт.
На данный момент многие банки осуществляют данные оповещения.
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Комментарии 2

Ситибанк_2
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17.10.2011 в 10:00 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк_2
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Уважаемый gremlin,
Проект по рассылке оповещений в случае проведения неуспешных операций в данный момент находится в разработке. О сроках реализации мы сообщим позднее.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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