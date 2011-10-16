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911
(gremlin)
Принято
Alerting Service по неуспешным операциями.
Предлагаю рассмотреть возможность рассылать оповещения по неуспешным операциям (недостаточно средств, неверный пин и т.д.).
2
Это позволит клиентам раньше узнавать о попытках несанкционированного использования карт.
На данный момент многие банки осуществляют данные оповещения.
Комментарии 2
Проект по рассылке оповещений в случае проведения неуспешных операций в данный момент находится в разработке. О сроках реализации мы сообщим позднее.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»