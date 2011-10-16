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Принято

Alerting Service по неуспешным операциями.

Предлагаю рассмотреть возможность рассылать оповещения по неуспешным операциям (недостаточно средств, неверный пин и т.д.).

Это позволит клиентам раньше узнавать о попытках несанкционированного использования карт.

На данный момент многие банки осуществляют данные оповещения.

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