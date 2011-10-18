Отклонено

1. Предлагаю рассмотреть возможность перечисления средств на вклады с банковских карт, эмитированных другими банками, посредством системы ТКС Интернет-банк (подобные опции предлагают ряд других банков). Данный подход позволит улучшить сервис, повысить объем депозитной базы банка и снизить расходы банка на компенсацию 1,5% от суммы вклада вкладчикам.Недавно хотел открыть в ТКС вклад в долларах США, но столкнулся с тем, что обслуживающий меня банк не осуществляет переводы в инвалюте по России (возможно, я и смог бы "уговорить" банк сделать такой перевод, но на это нет времени. При этом этот банк входит в ТОП-10).2. В реквизитах ТКС указаны корсчета банка в долларах США и Евро в Металлинвестбанке. Если клиенты ТКС получат возможность вносить суммы вкладов наличными на эти счета через отделения Металлинвеста без взимания комиссии, это может решить проблему с открытием (пополнением) вкладов в долларах США и ЕВРО для некоторых клиентов ТКС.3. Возможно, предложение не соответствует концепции банка, но все же: считаю необходимым наличие у уважаемого банка хотя бы 1 супер-офиса в центре Москвы с полноценным функционалом (чтобы клиенты могли получить весь комплекс банковских услуг). Возможно, этот офис должен быть ориентирован на VIP - клиентов, но в любом случае он не должен быть похож на офисы других банков и должен чем-то выделяться, быть лицом банка и раскрывать философию его бизнеса. Думаю, в нем обязательно должны быть размещены банкоматы с функцией приема и выдачи наличных.