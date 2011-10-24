На текущий момент в интернет-банке в деталях по вкладу можно видеть лишь 2 даты: дату открытия и планируемую дату закрытия.
А такие немаловажные даты как:
- дата начисления % по вкладу
- крайняя дата для пополнения вклада
- крайняя дата начисления 1,5% бонуса при пополнении вклада по межбанку
необходимо прикидывать в уме (60 и 85 дней до закрытия вклада соответственно). В этом разумеется нет ничего критически сложного, как впрочем и высчитать дату закрытия, но было бы совсем не лишним иметь возможность просто глянуть в интернет-банке детали по вкладу, а не гадать вида "включительно 24-е или нет".
[upd]:
оказывается сходное предложение уже отклонено http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2864129
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