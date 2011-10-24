Уважаемый Клиент!

Сообщаем Вам, что при выборе в меню банкомата «Смена ПИН-кода» на экране банкомата появляется строка, предупреждающая о том, что операция является платной.

Отмечаем также, что данная комиссия отражена в Тарифе Банка, который является открытой информацией и размещен в публичном доступе во всех Дополнительных офисах Банка, а также на официальном сайте.


Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»