Отклонено

Возникла необходимость сменить ПИН на карте Юникредита. Смело подошел к банкомату, вставил карту, ввел ПИН, выбрал меню смена ПИН кода, ввел старый, два раза ввел новый - получил отказ. Повторил операцию еще два раза и также безуспешно. Пошел к операционистам - получил ответ надо чтоб на карте было минимум рублей 30 - так как операция платная. Кстати ни на одном этапе банкомат не сообщил о том что данная операция платная.Я так понимаю что управленцы банка ищут любые способы "насшибать" мелочишки на молоко или просто ведут себя как "карманники-щипачи" по отношению к своим клиентам.Предлагаю для увеличения доходов ввести плату за "вход в офис". Ввести сезонную плату за ожидание в очереди:- жарким летом - в прохладном офисе,- холодной зимой в обогреваемом офисеПлату за использование аппаратом выдающим номера электронной очереди...Плату за первичные консультации по продуктиам банка...Всю полученную прибыль пустить на зарплату высшего руководства банка.......