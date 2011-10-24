Возникла необходимость сменить ПИН на карте Юникредита. Смело подошел к банкомату, вставил карту, ввел ПИН, выбрал меню смена ПИН кода, ввел старый, два раза ввел новый - получил отказ. Повторил операцию еще два раза и также безуспешно. Пошел к операционистам - получил ответ надо чтоб на карте было минимум рублей 30 - так как операция платная
. Кстати ни на одном этапе банкомат не сообщил о том что данная операция платная.
.
Я так понимаю что управленцы банка ищут любые способы "насшибать" мелочишки на молоко или просто ведут себя как "карманники-щипачи" по отношению к своим клиентам.
Предлагаю для увеличения доходов ввести плату за "вход в офис". Ввести сезонную плату за ожидание в очереди:
- жарким летом - в прохладном офисе,
- холодной зимой в обогреваемом офисе
Плату за использование аппаратом выдающим номера электронной очереди...
Плату за первичные консультации по продуктиам банка...
Всю полученную прибыль пустить на зарплату высшего руководства банка..
.....
Комментарии 1
Сообщаем Вам, что при выборе в меню банкомата «Смена ПИН-кода» на экране банкомата появляется строка, предупреждающая о том, что операция является платной.
Отмечаем также, что данная комиссия отражена в Тарифе Банка, который является открытой информацией и размещен в публичном доступе во всех Дополнительных офисах Банка, а также на официальном сайте.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»