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Аватар Анастасия М (n007)
24.10.2011 14:09 #
Реализовано

Обновить оборудования, которое обслуживает ИНТЕРНЕТБАНК!!!

В последнее время практически каждый понедельник вообще невозможно зайти в Интернетбанк - постоянно все тормозит и выкидывает на меню входа smile:(
Да и в другие дни такое тоже наблюдается, как только происходит наплыв клиентов.
Очевидно, что существующее оборудование откровенно не справляется с нагрузкой!!!
ПРЕДЛАГАЮ БАНКУ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПРОИЗВЕСТИ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, чтобы устранить этот кошмар с доступом к ИБ!
5

Комментарии 5

q1234e
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У меня нормально
n007
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У всех ненормально, только у вас нормально smile:)
gibbs
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я и утром не мог и сейчас что то кашу варит...
DKor
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Идею поддержал, хотя сформулирована она, на мой взгляд, некорректно. Правильнее было бы предложить "решить проблему с тормозами и-банка". Т.к. вовсе не факт, что для этого решения нужно именно обновлять оборудование.

Но с тем, что от этих тормозов банку надо избавляться, спорить невозможно, конечно.
И-банк регулярно оказывается фактически неработоспособным и это изрядно напрягает.
emozgovoy
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10.02.2012 в 12:03 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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