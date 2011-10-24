Обновить оборудования, которое обслуживает ИНТЕРНЕТБАНК!!!

Реализовано

В последнее время практически каждый понедельник вообще невозможно зайти в Интернетбанк - постоянно все тормозит и выкидывает на меню входаДа и в другие дни такое тоже наблюдается, как только происходит наплыв клиентов.Очевидно, что существующее оборудование откровенно не справляется с нагрузкой!!!ПРЕДЛАГАЮ БАНКУ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПРОИЗВЕСТИ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, чтобы устранить этот кошмар с доступом к ИБ!