Обновить оборудования, которое обслуживает ИНТЕРНЕТБАНК!!!

В последнее время практически каждый понедельник вообще невозможно зайти в Интернетбанк - постоянно все тормозит и выкидывает на меню входа
Да и в другие дни такое тоже наблюдается, как только происходит наплыв клиентов.
Очевидно, что существующее оборудование откровенно не справляется с нагрузкой!!!
ПРЕДЛАГАЮ БАНКУ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПРОИЗВЕСТИ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, чтобы устранить этот кошмар с доступом к ИБ!
Комментарии 5
Но с тем, что от этих тормозов банку надо избавляться, спорить невозможно, конечно.
И-банк регулярно оказывается фактически неработоспособным и это изрядно напрягает.