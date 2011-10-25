Подписаться на идею
Павел
(Bolik)
Реализовано
Восстановление ПИН-кода по телефону
Предлагаю реализовать возможность менять пин-код к дебетовой карте по телефону, как это сделано во многих банках.
4
Реальна ситуация, что записанный пин в мобильнике стерся, клочок бумаги также утерян, а память дырявая. Платить за перевыпуск карты "жаба душит", при этом ее еще надо дождаться. А до отделения банка тысячи километров.
Комментарии 4
Вот только не проверял еще ни разу, не совал в банкоматы, ибо остаток - ноль
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»