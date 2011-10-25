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Реализовано

Восстановление ПИН-кода по телефону

Предлагаю реализовать возможность менять пин-код к дебетовой карте по телефону, как это сделано во многих банках.

Реальна ситуация, что записанный пин в мобильнике стерся, клочок бумаги также утерян, а память дырявая. Платить за перевыпуск карты "жаба душит", при этом ее еще надо дождаться. А до отделения банка тысячи километров.

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