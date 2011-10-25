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Аватар Павел (Bolik)
25.10.2011 17:00 #
Реализовано

Восстановление ПИН-кода по телефону

Предлагаю реализовать возможность менять пин-код к дебетовой карте по телефону, как это сделано во многих банках.
Реальна ситуация, что записанный пин в мобильнике стерся, клочок бумаги также утерян, а память дырявая. Платить за перевыпуск карты "жаба душит", при этом ее еще надо дождаться. А до отделения банка тысячи километров.
4

Комментарии 4

tide
#
Не нужно преувеличений, такой возможности нет во многих, а только в Связном и БРС.
-poih
#
Возможность менять пин по дебетовке есть. Я менял аналогично кредитке (звонил на какой-то номер и вводил циферки) где-то в августе.
Вот только не проверял еще ни разу, не совал в банкоматы, ибо остаток - ноль
-poih
#
А вот восстановление (сброс) пина как-нибудь - я за!
Тинькофф_Кредитные Системы
#
Идея реализована с некоторыми оговорками - в целях безопасности подобная возможность имеется только для кредитных карт.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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