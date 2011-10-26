Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Стрельников Олег (ois1977)
26.10.2011 06:22 #
Ждет рассмотрения

Разные пин-коды для транзакций по чипу и по полосе

Чтобы не вводить лишний раз пин-код полосы и быть уверенным:
1) Если копируют полосу - то не знают пин-код полосы
2) Если копируют пин-код чипа - то не могут скопировать сам чип
10

Комментарии 10

rdc
#
Только есть одна смешная проблема: какой пин вводить в банкомате?
ois1977
#
Только есть одна смешная проблема: какой пин вводить в банкомате?

rdc


чиповый
rdc
#
Полосатых банкоматов в России ещё хватает…
а в США так вообще только полосатые, к примеру
АлексСпб
#
А зачем эти игры?

В "правильном" банкомате и полосу скопируют и ПИН зафиксируют. Случаев уже было ....... smile:evil:

А во многих магазинах карты "Авангарда" и без ПИНа и документов влет пролетают smile:o
ois1977
#
В "правильном" банкомате и полосу скопируют и ПИН зафиксируют. Случаев уже было ....... smile:evil:


АлексСпб

не зафиксируют пин если я его вводить не буду. идея для того, чтобы вообще не вводить "полосатый" пин

А во многих магазинах карты "Авангарда" и без ПИНа и документов влет пролетают smile:o

АлексСпб

Это другая проблема, связанная только с чипом, которую можно будет решить после устранения всех дыр связанных с полосой. Например, программой на чипе, которая принципиально не позволяет быть аутентифицированной без ввода пина, так что никакому терминалу не удастся взять платеж без пина. Но это тема совсем другого обсуждения
ois1977
#
Полосатых банкоматов в России ещё хватает…
а в США так вообще только полосатые, к примеру

rdc


Я хочу, чтобы моя карта стала более безопасной за счет отказа от использования полосатых банкоматов. Это неудобство, но лично я готов его терпеть в обмен на получаемую безопасность
АлексСпб
#
Заведите себе несколько карт, установите на них соответствующие лимиты и будет Вам "безопасность" такая как Вы хотите.
ois1977
#
Заведите себе несколько карт, установите на них соответствующие лимиты и будет Вам "безопасность" такая как Вы хотите.

АлексСпб

Да, но в этом случае хотелось бы чиповую карту без полосы, о чем уде есть соответствующая идея
dima_ekb
#
Я вот кредитки вообще в банкомат не сую, незачем
Для кредитки идея актуальна.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.