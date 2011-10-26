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Разные пин-коды для транзакций по чипу и по полосе

Чтобы не вводить лишний раз пин-код полосы и быть уверенным:

1) Если копируют полосу - то не знают пин-код полосы

2) Если копируют пин-код чипа - то не могут скопировать сам чип

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