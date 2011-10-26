Разные пин-коды для транзакций по чипу и по полосе

Только есть одна смешная проблема: какой пин вводить в банкомате?
rdc
В "правильном" банкомате и полосу скопируют и ПИН зафиксируют. Случаев уже было ....... smile:evil:
АлексСпб
А во многих магазинах карты "Авангарда" и без ПИНа и документов влет пролетают smile:o
АлексСпб
Полосатых банкоматов в России ещё хватает…
а в США так вообще только полосатые, к примеру
rdc
Заведите себе несколько карт, установите на них соответствующие лимиты и будет Вам "безопасность" такая как Вы хотите.
АлексСпб
Комментарии 10
чиповый
а в США так вообще только полосатые, к примеру
В "правильном" банкомате и полосу скопируют и ПИН зафиксируют. Случаев уже было .......
А во многих магазинах карты "Авангарда" и без ПИНа и документов влет пролетают
не зафиксируют пин если я его вводить не буду. идея для того, чтобы вообще не вводить "полосатый" пин
Это другая проблема, связанная только с чипом, которую можно будет решить после устранения всех дыр связанных с полосой. Например, программой на чипе, которая принципиально не позволяет быть аутентифицированной без ввода пина, так что никакому терминалу не удастся взять платеж без пина. Но это тема совсем другого обсуждения
Я хочу, чтобы моя карта стала более безопасной за счет отказа от использования полосатых банкоматов. Это неудобство, но лично я готов его терпеть в обмен на получаемую безопасность
Да, но в этом случае хотелось бы чиповую карту без полосы, о чем уде есть соответствующая идея
следует, что идею можно закрывать как отвергнутую
Для кредитки идея актуальна.