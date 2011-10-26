А почему бы не получить около миллиона потенциальных оплат в месяц?

Реализовано

Я говорю про Ростелеком Северо-Запад (Санкт-Петербург).Почему в ИБ невозможно заплатить за городской телефон в Петербурге???Таких желающих потенциально не менее миллиона ежемесячно!Это не какой-то там жалкий интернет-провайдер или микро-онлайн игра.Все платежные сервисы уже давно и просто принимают оплату Ростелекома, даже ваш партнер Рапида.Почему я должен извращаться оплатой по реквизитам банковским переводом?Сейчас еще ладно, появилась возможность оплаты без комиссии при помощи Yandex.Деньги по привязанной карте, причем можно использовать кредитку.Но это все-равно извращение.Неужели это так сложно?PS. Сервисом "Добавить получателя" я уже пользовался - не помогло...