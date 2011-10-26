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Аватар Игорь Р. (IgorR)
26.10.2011 13:48 #
Реализовано

А почему бы не получить около миллиона потенциальных оплат в месяц?

Я говорю про Ростелеком Северо-Запад (Санкт-Петербург).
Почему в ИБ невозможно заплатить за городской телефон в Петербурге???
Таких желающих потенциально не менее миллиона ежемесячно!
Это не какой-то там жалкий интернет-провайдер или микро-онлайн игра.
Все платежные сервисы уже давно и просто принимают оплату Ростелекома, даже ваш партнер Рапида.
Почему я должен извращаться оплатой по реквизитам банковским переводом? smile:evil:
Сейчас еще ладно, появилась возможность оплаты без комиссии при помощи Yandex.Деньги по привязанной карте, причем можно использовать кредитку.
Но это все-равно извращение.
Сделайте обычную оплату городского телефона Петербурга!
Неужели это так сложно?

PS. Сервисом "Добавить получателя" я уже пользовался - не помогло... smile:wall:
3

Комментарии 3

Першинг
#
Месяца полтора назад заполнила Добавить получателя на интернет-провайдера. Ни слуху ни духу. Функция, похоже, не работает. А Ростелеком, конечно, добавить надо!
emozgovoy
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Добрый день!

Ростелеком Северо – Запад есть в разделе «Междугородняя и международная связь».

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)


emozgovoy
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10.02.2012 в 12:02 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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