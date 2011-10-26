Ждет рассмотрения
Безопасность: возможность клиенту запретить операции, идентифицированные магнитной полосой и пином
Хотелось бы, чтобы если банкомат или пос не может считать мой чип, транзакции не проводились. Для посов для магнитной полосы остается идентификация по подписи/паспорту. Копирование магнитной полосы при этом не возможно либо бессмысленно
4
Комментарии 4
если на банкомате логотип платежной системы, он вероятно, должен принять карту хоть как-нибудь
да и паспорт банкомату никто не будет показывать
это и не нужно. если банкомат магнитный, то банк это узнает и запретит транзакцию
написано же: паспорт - для посов
Для кредитных карт - актуально.
Выложил сходную идею
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=4058671