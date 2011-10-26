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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
26.10.2011 13:51 #
Ждет рассмотрения

Безопасность: возможность клиенту запретить операции, идентифицированные магнитной полосой и пином

Хотелось бы, чтобы если банкомат или пос не может считать мой чип, транзакции не проводились. Для посов для магнитной полосы остается идентификация по подписи/паспорту. Копирование магнитной полосы при этом не возможно либо бессмысленно
4

Комментарии 4

deustech
#
на банкоматах, к сожалению, никто не будет писать что он только для чипа или магнитной полосы)
если на банкомате логотип платежной системы, он вероятно, должен принять карту хоть как-нибудь
да и паспорт банкомату никто не будет показывать smile:D
ois1977
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на банкоматах, к сожалению, никто не будет писать что он только для чипа или магнитной полосы)

deustech

это и не нужно. если банкомат магнитный, то банк это узнает и запретит транзакцию

да и паспорт банкомату никто не будет показывать smile:D

deustech

написано же: паспорт - для посов
dima_ekb
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Как вариант - сделать лимит на расходные операции в банкомате.
Для кредитных карт - актуально.
Выложил сходную идею
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=4058671
schedmi
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Всемерная поддержка всему, что повышает безопасность - люблю спать спокойно
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