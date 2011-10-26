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Безопасность: возможность клиенту запретить операции, идентифицированные магнитной полосой и пином

Хотелось бы, чтобы если банкомат или пос не может считать мой чип, транзакции не проводились. Для посов для магнитной полосы остается идентификация по подписи/паспорту. Копирование магнитной полосы при этом не возможно либо бессмысленно

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