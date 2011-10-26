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Безопасность: чиповые карты без магнитной полосы

По такой карте можно не бояться пользоваться пином. Скорее всего придется пользоваться в паре с картой с магнитной полосой для посов без поддержки чипа, но для второй карты никогда не набирать пин

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