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Безопасность: чиповые карты без магнитной полосы
По такой карте можно не бояться пользоваться пином. Скорее всего придется пользоваться в паре с картой с магнитной полосой для посов без поддержки чипа, но для второй карты никогда не набирать пин
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Комментарии 11
Я подхожу к этому с другой стороны: запретить не 3DS трансакции в конечном итоге. Где-то здесь есть идея на эту тему
Также можно сделать эмбоссированный пластик с этим номером и провести оффлайн-транзакцию.
Посему полное отсутствие визуально видимого номера всяко безопаснее.
Для этой операции нужен пин?
Я не очень силен в предметной области и считал, что не 3DS интернет-платежи и оффлайн-транзакции - это одно и то же. Если это не так, то нужен механизм лимитирования оффлайн-платжей, чего я пока нигде не видел
В принципе, я согласен, что это безопаснее. Я всего лишь хочу сказать, что для всех приведенных Вами прецедентов во всех сообщениях этой идеи лично для меня уровня безопасности, который можно достигнуть отсутствием номера на карте не достаточно: нужны еще дополнитльные механизмы
Соответственно, самым правильным вариантом будет не показывать номер карты визуально - на нет и суда нет.
Бывают. Несколько лет назад мне ВТБ24 такую Визу Электрон выпустил - без ФИО и только последние 4 номера карты.
Чтобы их хоть как-то отличить можно было
Операции только по ПИНу.
Читать - последние 4 цифры номера карты
Под терминалом имеется ввиду не атм, павильно? А если говорить о пос, то там достаточно 4 цифр. То есть, карте должна быть вообще без цифр из номера?