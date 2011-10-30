Реализовано
Кобренд с Delta SkyMiles
Есть замечательный американский банк Citibank. И есть замечательная американская авиакомпания Delta. Почему бы им вместе не предложить замечательный кобрендовый продукт? Я понимаю, что это не такая модная идея, как сделать кобренд с Аэрофлотом, но кобренд с Аэрофлотом предлагает каждый второй банк. Уже есть кобренды с европейскими перевозчиками, например, с British Airways, но пока на рынке нет ни одного российского банка, который бы предлагал кобренд с американскими аваикомпаниями. И кто, если не Сити, может такой продукт предложить?
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Комментарии 21
Правда что ли? Это было в феврале 2005-го. После того, как с 01.01.2005 в силу вступили поправки в НК РФ, легализующие грейс. Но были банки, которые клали и кладут на Налоговый кодекс, и они выпускали такие кредитки до 01.01.2005.
Да в принципе правда. Сити были первыми, кто легально предложил такие карты. Именно, как вы правильно указали, после (пролоббированных) поправок в НК. Ну а до этого, действительно, были банки (мне, правда, известен лишь один - тот, который почему-то может себе позволить вольно обращаться с нормативными актами), которые предлагали карты с аналогом грейса.
Это правда.
Хотя я кобрендовую с аэрофлотом охотно поменял бы на кобрендовую с дельтой. Во-первых, выгоднее, во-вторых, у Дельты мили не сгорают.
"А Вы, дяденька, не знаете английского, так не подсказывайте"
http://skymilesoffers.delta.com/intl_...rtners.php
Мне они никаких предложений, кроме Амекса, не присылали.
Я не зря упомянул про кобренд British Airways. Вот уж действительно узкоспециализированный продукт.
Имхо в США, или в другие страны через США летает куда больше людей, чем в UK или через UK. К тому же Delta в одном альянсе с Аэрофлотом. Поэтому в программе Дельты можено копить мили в т.ч. за полёты Аэрофлоты, а также тратить их на выписывание премиальных билетов в т.ч. на рейсы Аэрофлота (KLM, Air France и т.п.).
При этом в Аэрофлоте мили без регулярных платных полётов сгорают (и даже использование кобрендов уже не спасает), а в Delta SkyMiles мили не сгорают никогда. Поэтому, если вы будете каждый год зарабатывать немного миль за пользование кобрендом, то в программе Delta вы через какое-то время накопите нужное количество миль и сможете совершить бесплатный полёт тем же Аэрофлотом. В Аэрофлоте, если вы не летаете за деньги, вы в принципе не сможете накопить и потратить мили. Они просто будут сгорать до того, как на счёте накопится нужное количество. Да и при наличии миль на счёте в АэрофлотБонусе нельзя выписать премиальный билет, если в предшествующем периоде (год?) не было совершено платного полёта...
Рекламой SunTrust они просто заспамили уже. К тому же, кобренды с Дельтой выпускаются не только в США. Даже на Филиппинах и в Корее банки выпускают кобренды со SkyMiles. Имхо, в России клиентов у этой авиакомпании куда больше.
Более того, при полетах дальние концы Европы Дельта берет меньше.
Например, билет в Мадрид или Малагу в Дельте обойдется в 25 тыс миль в экономе, а а аэрофлоте - 30. А если не самим аэрофлотом, а, к примеру, КЛМ, то и все 35.
Это без сборов? А со сборами и без денег 30?
За мили Дельты вы в тот же Мадрид (а также в кучу других мест) улетите прямым рейсом Аэрофлота. За мили Miles&More такое невозможно, т.к. в альянсе нет ни одной российской авиакомпании, соответственно, все полёты только до основных иностранных хабов StarAlliance или с коннектами в них.
Да, на внутриевропейском перелете налоги и сборы стоят 15 000 миль. А FlySmart бизнес-класс - 25 000 миль .
Miles&More позволяет использовать свои мили на любой из компаний StarAlliance, так что действительно лететь надо до какого-то хаба, но их довольно много. Например, Аэрофлот не летает напрямую в Лиссабон, а TAP летает.
Я подозреваю, что ко-бренд с Delta невозможен, так как уже есть с Аэрофлотом, две авиакомпании из одного глобального альянса, вероятно, иметь в партнерах нельзя.
В Семейном Кодексе это легко решается --- разводишься с первым и "имеешь в партнерах" второго
Сергей,
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Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»