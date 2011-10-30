Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Ситибанк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Евгений
30.10.2011 20:39 #
Реализовано

Кобренд с Delta SkyMiles

Есть замечательный американский банк Citibank. И есть замечательная американская авиакомпания Delta. Почему бы им вместе не предложить замечательный кобрендовый продукт? Я понимаю, что это не такая модная идея, как сделать кобренд с Аэрофлотом, но кобренд с Аэрофлотом предлагает каждый второй банк. Уже есть кобренды с европейскими перевозчиками, например, с British Airways, но пока на рынке нет ни одного российского банка, который бы предлагал кобренд с американскими аваикомпаниями. И кто, если не Сити, может такой продукт предложить?
21

Комментарии 21

Ситибанк_2
#
31.10.2011 в 11:12 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Евгений
#
Добавлю бензинчику в костёр. Ситибанк первым в стране предложил кредитные карты с льготным беспроцентным периодом. Первым предложил кобренд с крупнейшей европейской программой частолетающих пассажиров, созданной крупнейшей европейской авиакомпанией. Вы просто не можете нарушить традицию и не предложить первыми кобренд с крупнейшей американской авиакомпанией, а с недавнего времени вообще крупнейшей авиакомпанией в мире, коей является Delta.
Michael1969
#
Я тоже в этот костер подолью, но только не бензин. Не стоит заводить такой ко-бренд, очень узка потенциальная аудитория.
Sergey7
#
Ситибанк первым в стране предложил кредитные карты с льготным беспроцентным периодом.

Евгений

Правда что ли? Это было в феврале 2005-го. После того, как с 01.01.2005 в силу вступили поправки в НК РФ, легализующие грейс. Но были банки, которые клали и кладут на Налоговый кодекс, и они выпускали такие кредитки до 01.01.2005.
Alex, навешиватель ярлыков
#
Правда что ли? Это было в феврале 2005-го. После того, как с 01.01.2005 в силу вступили поправки в НК РФ, легализующие грейс. Но были банки, которые клали и кладут на Налоговый кодекс, и они выпускали такие кредитки до 01.01.2005.

Sergey7

Да в принципе правда. Сити были первыми, кто легально предложил такие карты. Именно, как вы правильно указали, после (пролоббированных) поправок в НК. Ну а до этого, действительно, были банки (мне, правда, известен лишь один - тот, который почему-то может себе позволить вольно обращаться с нормативными актами), которые предлагали карты с аналогом грейса.
Игорь Лейко
#
У "Дельты" партнером является Амекс, так что шансов не так уж много, мне кажется.
Хотя я кобрендовую с аэрофлотом охотно поменял бы на кобрендовую с дельтой. Во-первых, выгоднее, во-вторых, у Дельты мили не сгорают.
Michael1969
#
У "Дельты" партнером является Амекс, так что шансов не так уж много, мне кажется

Игорь Лейко


"А Вы, дяденька, не знаете английского, так не подсказывайте"

http://skymilesoffers.delta.com/intl_...rtners.php
Игорь Лейко
#
"А Вы, дяденька, не знаете английского, так не подсказывайте"

Michael1969

Мне они никаких предложений, кроме Амекса, не присылали. smile:oops:
Евгений
#
Я тоже в этот костер подолью, но только не бензин. Не стоит заводить такой ко-бренд, очень узка потенциальная аудитория.

Я не зря упомянул про кобренд British Airways. Вот уж действительно узкоспециализированный продукт.

Имхо в США, или в другие страны через США летает куда больше людей, чем в UK или через UK. К тому же Delta в одном альянсе с Аэрофлотом. Поэтому в программе Дельты можено копить мили в т.ч. за полёты Аэрофлоты, а также тратить их на выписывание премиальных билетов в т.ч. на рейсы Аэрофлота (KLM, Air France и т.п.).

При этом в Аэрофлоте мили без регулярных платных полётов сгорают (и даже использование кобрендов уже не спасает), а в Delta SkyMiles мили не сгорают никогда. Поэтому, если вы будете каждый год зарабатывать немного миль за пользование кобрендом, то в программе Delta вы через какое-то время накопите нужное количество миль и сможете совершить бесплатный полёт тем же Аэрофлотом. В Аэрофлоте, если вы не летаете за деньги, вы в принципе не сможете накопить и потратить мили. Они просто будут сгорать до того, как на счёте накопится нужное количество. Да и при наличии миль на счёте в АэрофлотБонусе нельзя выписать премиальный билет, если в предшествующем периоде (год?) не было совершено платного полёта...
Евгений
#
Мне они никаких предложений, кроме Амекса, не присылали.

Рекламой SunTrust они просто заспамили уже. К тому же, кобренды с Дельтой выпускаются не только в США. Даже на Филиппинах и в Корее банки выпускают кобренды со SkyMiles. Имхо, в России клиентов у этой авиакомпании куда больше.
Игорь Лейко
#
Поэтому в программе Дельты можено копить мили в т.ч. за полёты Аэрофлоты, а также тратить их на выписывание премиальных билетов в т.ч. на рейсы Аэрофлота (KLM, Air France и т.п.).

Евгений

Более того, при полетах дальние концы Европы Дельта берет меньше.
Например, билет в Мадрид или Малагу в Дельте обойдется в 25 тыс миль в экономе, а а аэрофлоте - 30. А если не самим аэрофлотом, а, к примеру, КЛМ, то и все 35.
Игорь Лейко
#
Прошу прощения за неточность, отстал от жизни. У Дельты по Европе теперь тоже 30 тыс. миль. Хотя при некотором везении может быть и 20.
Michael1969
#
А есть рейс Дельты из Москвы или Санкт-Петебурга в Малагу или Мадрид прямой? Если нет, то Люфтганза к вашим услугам, господа, с FlySmart это 15 тысяч бонусных миль.
Игорь Лейко
#
Из Москвы в Малагу летает Аэрофлот. Я на него брал билет за дельтовские мили. Люфтганза летает из Домодедово, а я в последнее время слишком много нареканий слышу от знакомых на трату времени в этом порту, в частности, на паспортном контроле.
Sergey7
#
Люфтганза к вашим услугам, господа, с FlySmart это 15 тысяч бонусных миль

Michael1969

Это без сборов? А со сборами и без денег 30?
Евгений
#
А есть рейс Дельты из Москвы или Санкт-Петебурга в Малагу или Мадрид прямой? Если нет, то Люфтганза к вашим услугам, господа, с FlySmart это 15 тысяч бонусных миль.

За мили Дельты вы в тот же Мадрид (а также в кучу других мест) улетите прямым рейсом Аэрофлота. За мили Miles&More такое невозможно, т.к. в альянсе нет ни одной российской авиакомпании, соответственно, все полёты только до основных иностранных хабов StarAlliance или с коннектами в них.
Michael1969
#
Это без сборов? А со сборами и без денег 30?

Sergey7


Да, на внутриевропейском перелете налоги и сборы стоят 15 000 миль. А FlySmart бизнес-класс - 25 000 миль smile:).

Miles&More позволяет использовать свои мили на любой из компаний StarAlliance, так что действительно лететь надо до какого-то хаба, но их довольно много. Например, Аэрофлот не летает напрямую в Лиссабон, а TAP летает.

Я подозреваю, что ко-бренд с Delta невозможен, так как уже есть с Аэрофлотом, две авиакомпании из одного глобального альянса, вероятно, иметь в партнерах нельзя.
Sergey7
#
две авиакомпании ..., вероятно, иметь в партнерах нельзя

Michael1969

В Семейном Кодексе это легко решается --- разводишься с первым и "имеешь в партнерах" второго smile:oops:
Michael1969
#
В Семейном Кодексе это легко решается --- разводишься с первым и "имеешь в партнерах" второго

Sergey7


Сергей,

Вы уверены, что Ваши кавычки не включили на одно слово больше, чем стоило smile;)?
Ситибанк_2
#
Уважаемый клиент,

С 01.12.2011 Ситибанк начал выпуск новой кредитной карты Citi Select. Citi Select — это уникальная кредитная карта, которая объединила потрясающие возможности. С каждой новой покупкой Вы получаете вознаграждение — «селекты», которые обмениваются на бонусные баллы программ лояльности компаний-партнеров.
Сообщаем, что авиакомпания Delta входит в список партнёров программы Citi Select. С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.citibank.ru в разделе «Кредитные карты – Citi Select».


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.