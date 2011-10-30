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Реализовано

Кобренд с Delta SkyMiles

Есть замечательный американский банк Citibank. И есть замечательная американская авиакомпания Delta. Почему бы им вместе не предложить замечательный кобрендовый продукт? Я понимаю, что это не такая модная идея, как сделать кобренд с Аэрофлотом, но кобренд с Аэрофлотом предлагает каждый второй банк. Уже есть кобренды с европейскими перевозчиками, например, с British Airways, но пока на рынке нет ни одного российского банка, который бы предлагал кобренд с американскими аваикомпаниями. И кто, если не Сити, может такой продукт предложить?

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