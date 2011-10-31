Принято
Снятие наличных с картсчета в кассе по паспорту
Недавно столкнулся с нестандартной ситуацией. Решил закрыть евровый кредитный счет. Карту сдал, заявление о закрытии написал. Прошел месяц, счет пока еще не закрыт, и тут на него плюхается возврат из одной конторы. Все, эти деньги для меня недоступны - перевести их через ИБ никуда не могу, если нет привязанных карт. Нужно идти в офис, но не за деньгами (что было бы логично), а писать заявление на перевод, который будет выполнен только через несколько дней.
5
В том случае, если у клиента нет действующих карт к карточному счету, предлагаю обеспечить возможность получения этих денег в кассе по удостоверению личности, либо дать возможность перечислять их через ИБ на другие счета клиента.
Комментарии 5
Тут было почти то же самое. И даже принято. Может, оно работает по этой схеме?
Может, и работает, но как-то со скрипом. Во-первых, стандартно заявление обрабатывается 3 дня (мне повезло, вернули в первый же рабочий день, наверное, потому что спросил в личке VEI). Во-вторых, девушки в офисе придумывали на ходу такие фантастические разнообразные варианты, что обалдеть можно. На простейший вопрос было потрачено 15 минут. А казалось бы - чего проще - показываешь паспорт и делаешь перевод.
На следующий день, кстати, я понял, почему эта проблема так долго не решается. Перевод сделан, евры с текущего счета уже успешно пристроены, а остаток на карточном счете - прежний! Прямо хоть еще одно заявление пиши. И выровнялись остатки почти через сутки.
Так что налицо явная дыра в технологии. Обеспечить снятие по паспорту без заявления в центральный офис банк просто не может, потому что тогда какой-нибудь недобросовестный клиент сможет одну и ту же сумму снять столько раз, сколько ему захочется (точное количество офисов лучше уточнить у Ivan77). Так что остается надеяться, что банк все-таки придумает с этим что-нибудь.
спасибо за тестирование и оглашение результатов. Буду иметь в виду на будущее.
Ждем более отлаженного механизма.