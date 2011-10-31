Принято

Снятие наличных с картсчета в кассе по паспорту

Недавно столкнулся с нестандартной ситуацией. Решил закрыть евровый кредитный счет. Карту сдал, заявление о закрытии написал. Прошел месяц, счет пока еще не закрыт, и тут на него плюхается возврат из одной конторы. Все, эти деньги для меня недоступны - перевести их через ИБ никуда не могу, если нет привязанных карт. Нужно идти в офис, но не за деньгами (что было бы логично), а писать заявление на перевод, который будет выполнен только через несколько дней.



В том случае, если у клиента нет действующих карт к карточному счету, предлагаю обеспечить возможность получения этих денег в кассе по удостоверению личности, либо дать возможность перечислять их через ИБ на другие счета клиента.

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