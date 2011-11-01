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Не начинать смс-пароль для СБ онлайн со скобки

При пользовании СБ Онлайн пароль приходит по смс. Выглядит так: Postoyannyi parol' Sberbank Onl@in:******** и т.д. Из-за того, что пароль иногда начинается со скобки, большинство телефонов (и мой сони эриксон в т.ч.) автоматом делают из двоеточия перед паролем и этой скобки смайлик в виде анимированного улыбающегося лица. В результате не обратившими внимания на смайлик вместо ввода пароля полностью вводится его часть без скобки, естественно вход не выполняется, и после 3х безуспешных попыток как пароль, так и вход в СБ Онлайн блокируется на час. Это неудобно, особенно когда нужно что-то срочно оплатить.

Предлагаю сделать либо так, чтобы после двоеточия перед паролем был пробел, либо чтобы пароль не начинался со скобки.

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