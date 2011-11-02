Ждет рассмотрения

НЕ навязывать заёмщикам потребкредитов страховки,хотя бы зарплатникам.НЕ изменять договора и тарифы односторонне.

НЕ навязывать заёмщикам потребкредитов страховки,хотя бы зарплатникам.

p.s

Как зарплатнику сбера "одобрили" потребительский кредит без поручителя под 15,66% ,но с обязательной страховкой примерно 4,5% от суммы кредита и включённой в якобы полученный кредит а не как комиссия банка.

В результате эффективная ставка кредита достигает до 20%.

Дак в МДМ,Аве дешевле тупо снять деньги с кредитки.

Без страховки включённой в кредит потреб брать нельзя "не одобряют" низя.Зачем "козе баян тогда".



Не изменять договора и тарифы односторонне в сторону ухудшения для потребителя,по заключённым кредитным и карточным договорам.

В Ростове-на-Дону "сберовская мафия" "зарплатникам с улицы" втюхивают страховки в обязаловку по потребам "строго добровольно по желанию."

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