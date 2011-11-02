Ждет рассмотрения
НЕ навязывать заёмщикам потребкредитов страховки,хотя бы зарплатникам.НЕ изменять договора и тарифы односторонне.
НЕ навязывать заёмщикам потребкредитов страховки,хотя бы зарплатникам.
4
p.s
Как зарплатнику сбера "одобрили" потребительский кредит без поручителя под 15,66% ,но с обязательной страховкой примерно 4,5% от суммы кредита и включённой в якобы полученный кредит а не как комиссия банка.
В результате эффективная ставка кредита достигает до 20%.
Дак в МДМ,Аве дешевле тупо снять деньги с кредитки.
Без страховки включённой в кредит потреб брать нельзя "не одобряют" низя.Зачем "козе баян тогда".
Не изменять договора и тарифы односторонне в сторону ухудшения для потребителя,по заключённым кредитным и карточным договорам.
В Ростове-на-Дону "сберовская мафия" "зарплатникам с улицы" втюхивают страховки в обязаловку по потребам "строго добровольно по желанию."
Комментарии 4
http://www.firstnews.ru/news/lenta/Sb...ln-rubley/
http://bankir.ru/novosti/s/permskoe-u...-10010742/
http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=6102