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Аватар Александр Николаевич (1154)
02.11.2011 06:36 #
Ждет рассмотрения

НЕ навязывать заёмщикам потребкредитов страховки,хотя бы зарплатникам.НЕ изменять договора и тарифы односторонне.

НЕ навязывать заёмщикам потребкредитов страховки,хотя бы зарплатникам.
p.s
Как зарплатнику сбера "одобрили" потребительский кредит без поручителя под 15,66% ,но с обязательной страховкой примерно 4,5% от суммы кредита и включённой в якобы полученный кредит а не как комиссия банка.
В результате эффективная ставка кредита достигает до 20%.
Дак в МДМ,Аве дешевле тупо снять деньги с кредитки.
Без страховки включённой в кредит потреб брать нельзя "не одобряют" низя.Зачем "козе баян тогда".

Не изменять договора и тарифы односторонне в сторону ухудшения для потребителя,по заключённым кредитным и карточным договорам.
В Ростове-на-Дону "сберовская мафия" "зарплатникам с улицы" втюхивают страховки в обязаловку по потребам "строго добровольно по желанию."
4

Комментарии 4

tide
#
Нет никакой обязательной страховки и прекрасно можно получить без нее, тем более зарплатнику. Просто в большинстве своем людям "горит" кредит и их фантомный фэйл в одном шаге от получения очень страшит. Стопиццот раз уже сказано, что согласие на страховку не влияет на принятие кредитного решения. Если "не одобряют", то можно обратиться в соседнее отделение Сбера, где будут рады выполнить план по кредитам, а не по страховкам.
1154
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Ах у вас такая история замечательная вам одобрено под 15%,но план по страховкам к потребам это святое, спущен с верху.Отделения то разные, но головы мафии растут из одной шеи.
1154
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Головы одобряющие кредит те же над всеми отделениями.Как лотерея потреб без страховки один из десяти.
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