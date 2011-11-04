Ждет рассмотрения

кредит наличными

Здравствуйте!

В связи с бумом кредитования после кризисного затишья предлагаю выдавать кредиты наличными через торговые сети (бывают моменты когда требуются наличные деньги).

Деньги зачислять на бесплатные карты (и снимать деньги через банкоматы банков партнеров).

Безусловно оценку кредитоспособности и связанные риски производить с учетом наличия кредитной истории, особенно в банке ОТП. К сожалению филиальная сеть банка небольшая, чтобы можно было пользоваться всеми преимуществами банка!

Замечу всем ктто будет говорить о кредитных картах - это все-таки разные вещи!

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