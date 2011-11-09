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Иван
(anubis)
Ждет рассмотрения
Карточный внутрибанк кредитными средствами
Консолидация внутрибанковской задолженности.
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Почему перевод кредитных денег с кредитной карты Банка Авангард на кредитную карту банка Авангард стоит 3%? В сущности – это чистой воды внутрибанк. Формально я гашу задолженности своих близких/знакомых людей (семья) в пределах своей кредитной линии – взяв на себя (купив) чужие обязательства перед банком.
Мое мнение-предложение: если сделать такую операцию бесплатной, это позволит проще и экономичнее обслуживать обязательства группы близких людей в банке. В результате банк получит одну платежку (или одного клиента при наличном взносе денег) вместо группы 3-5 лиц, каждый из которых обязан будет выполнить подобную операцию.
Если это невозможно – объясните почему. Я могу просто не владеть нужной информацией и не понимать суть вопроса. Но такой сервис, как мне кажется, был бы очень востребован многими людьми.
Комментарии 9
Вывожу свои 50. Через месяц гашу с кредитки жены.
Через 2 мес гашу кредитку жены своей.
И так зацикливаюсь и имею вечный бесплатный кредит на 50тр.
2) Вы можете внести деньги на расчетный счет и с него гасить всех родственников.
3) Или же оформить доп карты на родственников к вашей. И фактически обслуживать один кредитный лимит.
Если убрать еще и проценты за кредит, то это будет еще экономичнее .
Формально Вы делаете перевод денег банка на сторону.
Будете Вы гасить кредит, обналичивать эти деньги или еще что-то банк не интересует и разбираться он не хочет.
Есть простые тарифы и правила, в соответствии с ними банк свои обязательства исполнил, а Вы предлагаете все усложнить.
Какое зацикливание? Вы о чем? Потрудитесь в примере написать свой цикл при условии что деньги с карты расходуются постоянно на жизнь скажем 20-000 в месяц. То о чем вы говорите - реализуется лишь с целью "более не пользоваться данными вам 2-мя картами на которых вы зациклили покупку телевизора скажем за 30-000" а когда вы забудите когда то сделать цикл - налетите на все вытекающие! + годовое обслуживание - счет неизбежно дебетуется и платить придеться! А на счет таких "цикликов" отслеживается элементарно. "было бы желание"
Про расчетный я прекрасно осведомлен и про его возможности. Внимательнее читайте тему.
А ситуация тупо у меня лимит 5-значный а у друга - 15000 и ему не хватает на покупку билета на самолет. Предлагаете 3% банку ни за что?
Какая "сторона"? Позвольте? Деньги банка кредитные с одного счета переписываются на другой счет того же банка такие же креитные и идут на покупку чего то там.
Я же молчу о том как возникают кредитные деньги - они просто записываются на счет клиента под его обязательства и не более того
Напомнило анекдот, как разбогатеть:
Взять миллиард в кредит, купить на эти деньги банк, в котором взял кредит, и самому себе разрешить кредит не возвращать.
1. Купить другу со своей карты.
2. Друг сам кладет на свою карту недостающую сумму.
3. Другу попросить у банка увеличить лимит.
ЗЫ.
Не боитесь друга потерять - там где начинаются деньги дружба заканчивается
Наивный Вы и не имеете никакого понятия о банках вообще.
А за проданные а/билеты кто а/к деньги возвращать будет?
Или Вы думактк что ее Ваши обязательства устроят
У Вас пятизначный, у друга тоже пятизначный.