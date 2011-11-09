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Карточный внутрибанк кредитными средствами

Консолидация внутрибанковской задолженности.



Почему перевод кредитных денег с кредитной карты Банка Авангард на кредитную карту банка Авангард стоит 3%? В сущности – это чистой воды внутрибанк. Формально я гашу задолженности своих близких/знакомых людей (семья) в пределах своей кредитной линии – взяв на себя (купив) чужие обязательства перед банком.



Мое мнение-предложение: если сделать такую операцию бесплатной, это позволит проще и экономичнее обслуживать обязательства группы близких людей в банке. В результате банк получит одну платежку (или одного клиента при наличном взносе денег) вместо группы 3-5 лиц, каждый из которых обязан будет выполнить подобную операцию.



Если это невозможно – объясните почему. Я могу просто не владеть нужной информацией и не понимать суть вопроса. Но такой сервис, как мне кажется, был бы очень востребован многими людьми.

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