Отклонено

Предлагаю сделать услугу СМС-информирования клиента о дате и сумме очередного платежа по любому виду кредита бесплатной , а также звонить клиенту в случае возникновения просроченной задолженности.

Хотелось бы, чтобы после формирования выписки по счёту кредитной карты, либо наступлению срака очередного платежа по другим кредитным продуктам, приходило смс-уведомление о сумме и дате внесения очередного платежа для полного, либо частичного погашения образовавшейся задолженности. А также дублировать данное сообщение, если за неделю до даты внесения платежа денежные средства не поступили на счёт. Ещё, читая "Народный рейтинг", пришел к выводу, что после образования просроченной задолженности ваш банк не информирует клиентов об этом, а просто передает долг коллекторам. Считаю, что нужно интересоваться причиной невыполнения обязательств перед тем, как идти на крайние меры! Практически все клиенты экономят на платных СМС-уведомлениях, в результате чего, попадают в неприятные ситуации. Заблаговременно информируя клиентов о наступлении очередного срока исполнения кредитных обязательств, вы снизите количество клиентов, не платящих вовремя.

1