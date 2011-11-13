Отклонено
Предлагаю сделать услугу СМС-информирования клиента о дате и сумме очередного платежа по любому виду кредита бесплатной , а также звонить клиенту в случае возникновения просроченной задолженности.
Хотелось бы, чтобы после формирования выписки по счёту кредитной карты, либо наступлению срака очередного платежа по другим кредитным продуктам, приходило смс-уведомление о сумме и дате внесения очередного платежа для полного, либо частичного погашения образовавшейся задолженности. А также дублировать данное сообщение, если за неделю до даты внесения платежа денежные средства не поступили на счёт. Ещё, читая "Народный рейтинг", пришел к выводу, что после образования просроченной задолженности ваш банк не информирует клиентов об этом, а просто передает долг коллекторам. Считаю, что нужно интересоваться причиной невыполнения обязательств перед тем, как идти на крайние меры! Практически все клиенты экономят на платных СМС-уведомлениях, в результате чего, попадают в неприятные ситуации. Заблаговременно информируя клиентов о наступлении очередного срока исполнения кредитных обязательств, вы снизите количество клиентов, не платящих вовремя.
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Комментарии 1
во-первых, хотим поблагодарить Вас за активность, проявленную на данном портале в целом, в в ветке нашего Банка в частности.
По размещенной идее поясним, что вводить услугу по смс-информированию на бесплатной основе для всех клиентов мы пока не планируем. Это обычная практика: в Банке разработан ряд услуг, предоставляемых бесплатно, и ряд услуг, предлагаемых на платной основе.
Вместе с тем отмечу, что мы постоянно наблюдаем за активностью пользователей как в Народном рейтинге, так и в сервисе "Друзья Банка".
Самым активным из них мы обязательно будем делать поощрения в виде подключения бесплатных услуг, сервисов и т.п