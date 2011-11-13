Уважаемый автор,
во-первых, хотим поблагодарить Вас за активность, проявленную на данном портале в целом, в в ветке нашего Банка в частности.

По размещенной идее поясним, что вводить услугу по смс-информированию на бесплатной основе для всех клиентов мы пока не планируем. Это обычная практика: в Банке разработан ряд услуг, предоставляемых бесплатно, и ряд услуг, предлагаемых на платной основе.

Вместе с тем отмечу, что мы постоянно наблюдаем за активностью пользователей как в Народном рейтинге, так и в сервисе "Друзья Банка".
Самым активным из них мы обязательно будем делать поощрения в виде подключения бесплатных услуг, сервисов и т.п