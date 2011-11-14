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Покупка, продажа, дарение и обмен бонусных миль.

Понимаю, что Авиабонусные продукты банка (карты Airbonus и продажа билетов через ИБ) еще пока молоды и еще мало людей, которые накопили достаточное количество бонусных миль для приобретения за них билетов, но, все же, хочется обсудить возможность продажи, покупки, дарения и обмена этих самых миль.

Допустим, я, расплачиваясь картой Airbonus, накопил N-е количество миль, но для приобретения нужного мне билета не хватает 100 бонусных миль. Конечно можно совершить покупку в магазине на 3000руб. и потом еще подождать несколько дней пока эти мили станут доступными для использования. А можно бы было, в данном случае, просто приобрести необходимое количество бонусных миль по курсу (рыночному или какому-нибудь другому) банка.

Другой вариант, пользуясь картой Airbonus или покупая билеты в ИБ, накопилось какое-то количество миль, но по стечению жизненных обстоятельств тратить их на авиабилеты больше не придется, хотелось бы иметь возможность избавиться от них с выгодой для себя, продав по курсу банку или другому покупателю, которому они нужнее.

Возможен случай, когда муж с женой, копят бонусы каждый по своей карте Airbonus, у каждого из них по отдельности на билет не хватает, но если один подарит свои мили другому, то можно будет приобрести бесплатный билет.

Ну, и в конце концов, можно реализовать обмен бонусных миль на какие-нибудь другие бонусы, например МТС, Аэрофлот, Трансаеро и/или что-нибудь другое, да, ну, те же электронные деньги. Подобные варианты по обмену присутствуют в других бонусных программах, например, «Перекресток» меняет свои балы на мили S7 и баллы Трансаэро, Связной - на бонусы МТС и баллы Трансаэро, наверное, есть и еще что-нибудь, назвал то, с чем сталкивался.

Главное, что прецедент подобных операций существует в том или ином виде в других бонусных продуктах, а внедрение их банке Авангард может повысить еще больше привлекательность Авиабонусных продуктов.



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