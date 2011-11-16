Предупреждать клиента перед автовыпуском второй золотой карты

Отклонено

При достаточном обороте по карте перевыпуск золота вместо классики происходит автоматически. Если у клиента больше одной карты, то возможна ситуация, когда он счастливо пользовался несколькими картами, одна из которых золотая, различая их по цветам. А потом бац, и оказывается, что у него две внешне одинаковые карты, и легко их различить не получится - либо всматриваться в цифры, либо ставить на карту какие-либо метки и т.п.Поэтому прошу банк сделать такое изменение в процедуре выпуска: если у клиента уже есть золотая карта, и по обороту одна из существующих классических карт тоже должна стать золотой, то, если карты одной платежной системы, поинтересоваться у клиента, хочет ли он получить второе золото или предпочтет пользоваться разноцветными картами как и раньше. А может, стоит это делать и если вторая золотая карта - другой платежной системы. Все-таки отличать карты по цвету гораздо удобнее.Конечно, затронет это небольшую часть клиентов, но и от банка, как мне кажется, особых усилий не потребует.А может быть (с учетом планов на будущее), при перевыпуске классики на золото предлагать, если клиент соответствует критериям, заодно и перевыпустить платину вместо уже имеющегося золота.И, опять же в рамках цветовой дифференциации штанов, может быть, в каких-то случаях предлагать в качестве второй золотой карты (или вместо первой) не Gold, а World со скидкой, скажем, 50% от стоимости первого года?Пусть будет больше карт, разноцветных и разных!