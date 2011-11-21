Через несколько дней представим новую карту с бесплатным первым годом обслуживания. Подробнее напишем в день официального старта, это совсем скоро.
По остальным картам также не исключаем проведение коротких акций с бесплатным первым годом.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»