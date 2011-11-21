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tide
Принято
Бесплатный первый год по кредитным картам
Добрый день!
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Банк представил 14 ноября 2011г. новую линейку кредитных карт. Предлагаю сделать возможность заказать кредитную карту через ПСБ-Ритеил или Колл-Центр с бесплатным первым годом на Классик и Голд-Лайт, со скидкой на карты более высоких категорий.
Данное предложение позволит новым и уже существующим клиентам обратить свое пристальное внимание и распробовать новые продукты Банка.
Комментарии 1
По остальным картам также не исключаем проведение коротких акций с бесплатным первым годом.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»