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Принято

Бесплатный первый год по кредитным картам

Добрый день!



Банк представил 14 ноября 2011г. новую линейку кредитных карт. Предлагаю сделать возможность заказать кредитную карту через ПСБ-Ритеил или Колл-Центр с бесплатным первым годом на Классик и Голд-Лайт, со скидкой на карты более высоких категорий.



Данное предложение позволит новым и уже существующим клиентам обратить свое пристальное внимание и распробовать новые продукты Банка.

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