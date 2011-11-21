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Аватар Михаил (Mishko)
21.11.2011 16:53 #
Принято

SMS-информирование

Предлагаю реализовать включение/выключение услуги sms-информирования к своим картам через PSB-Retail. Так куда нагляднее, нежели делать это через банкомат.
2

Комментарии 2

Алексей, ПСБ
#
22.11.2011 в 11:16 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
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