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Н В
(Привидение)
Принято
Уменьшить комиссию за выдачу справок
Комиссия в размере 500 рублей за выдачу справки в посольство или иное место совершенно не рыночная. Сумма, очевидно, взята с потолка, шаблон справки забит в систему, себестоимость ее изготовления явно не приближается к 500 рублям. Подобные комиссии резко отрицательно влияют на лояльность клиентов.
4
При этом можно заказать справку за 200 рублей, но тогда понадобится 2 визита в офис.
Комментарии 4
Добавлю только, что справки со счета не нужны ни для одного известного мне консульства! Везде достаточно выписки (как правило, за последние 3 месяца). А выписка со счета получается совершенно бесплатно через операциониста в офисе или даже дома, экспортом из интернет-банка.
формируются операционистами вручную во многих банках. С этим и связаны
взимаемые комиссии. Поэтому существует два варианта получения справки:
обычный (не срочный, с получением справки на следующий день) и срочный,
более дорогой, т.е. справка оформляется при клиенте. В начале 2012 года
Промсвязьбанк планирует перейти на автоматизированный процесс выдачи
справок - справки будут выдаваться сразу, а их стоимость будет снижена.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»