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Аватар Н В (Привидение)
21.11.2011 20:23 #
Принято

Уменьшить комиссию за выдачу справок

Комиссия в размере 500 рублей за выдачу справки в посольство или иное место совершенно не рыночная. Сумма, очевидно, взята с потолка, шаблон справки забит в систему, себестоимость ее изготовления явно не приближается к 500 рублям. Подобные комиссии резко отрицательно влияют на лояльность клиентов.

При этом можно заказать справку за 200 рублей, но тогда понадобится 2 визита в офис.
4

Комментарии 4

FlamingWind
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В целом поддерживаю...

Добавлю только, что справки со счета не нужны ни для одного известного мне консульства! smile:) Везде достаточно выписки (как правило, за последние 3 месяца). А выписка со счета получается совершенно бесплатно через операциониста в офисе или даже дома, экспортом из интернет-банка.
Привидение
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Ага, брали такую выписку для посольства без комиссии. Все хорошо, только там фамилии не было, только номер счета smile:)
Алексей, ПСБ
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23.11.2011 в 23:38 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Алексей, ПСБ
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Справки о состоянии счетов (например, для предоставления в посольство)
формируются операционистами вручную во многих банках. С этим и связаны
взимаемые комиссии. Поэтому существует два варианта получения справки:
обычный (не срочный, с получением справки на следующий день) и срочный,
более дорогой, т.е. справка оформляется при клиенте. В начале 2012 года
Промсвязьбанк планирует перейти на автоматизированный процесс выдачи
справок - справки будут выдаваться сразу, а их стоимость будет снижена.

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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