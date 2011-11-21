Принято

Уменьшить комиссию за выдачу справок

Комиссия в размере 500 рублей за выдачу справки в посольство или иное место совершенно не рыночная. Сумма, очевидно, взята с потолка, шаблон справки забит в систему, себестоимость ее изготовления явно не приближается к 500 рублям. Подобные комиссии резко отрицательно влияют на лояльность клиентов.



При этом можно заказать справку за 200 рублей, но тогда понадобится 2 визита в офис.

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