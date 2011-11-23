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e-b
Реализовано
Дополнительные сведения в "Горячих линиях"
Для того, чтобы ответить на заданный вопрос, зачастую нужна идентификация клиента, которую сложно осуществить только по адресу электронной почты. Предлагаю сделать строку, которая будет видна только представителю банка, где клиент сможет себя идентифицировать. Заодно и номера карт светить перестанут.
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Комментарии 10
Получение данных в ГЛ - не столько критичная задача как в НР, банки уже 6 лет справляются по уже устоявшимся правилам. Поэтому введение еще одной удобной фишки немалой кровью представляется нам пока розовой мечтой.
А Номера карт светить не перестанут. Проверено...
Можно уточнить, что вы подразумеваете под "Идентифицировать"? Опишите поподробнее, плиз...
Хотя бы отправить номер договора/карты. В лучшем случае, ФИО и дату рождения.
Все-таки же сделали, как я предлагал. Молодцы.