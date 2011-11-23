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Аватар e-b
23.11.2011 17:38 #
Реализовано

Дополнительные сведения в "Горячих линиях"

Для того, чтобы ответить на заданный вопрос, зачастую нужна идентификация клиента, которую сложно осуществить только по адресу электронной почты. Предлагаю сделать строку, которая будет видна только представителю банка, где клиент сможет себя идентифицировать. Заодно и номера карт светить перестанут.
10

Комментарии 10

pqline
#
e-b с сожалением приходится констатировать, что не многие банки с должной охотой идут на контакт относительно оформления отношений с точки зрения Закона о персональных данных. Процедура затягивается на неопределенное время.

Получение данных в ГЛ - не столько критичная задача как в НР, банки уже 6 лет справляются по уже устоявшимся правилам. Поэтому введение еще одной удобной фишки немалой кровью представляется нам пока розовой мечтой.

А Номера карт светить не перестанут. Проверено... smile:)
e-b
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pqline, а почему нельзя сделать как в Народном рейтинге - "Нажимая кнопку «Отправить», я согласен на передачу информации банку такому-то для расследования ситуации"?
pqline
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e-b, как мне казалось я все в своем первом опусе объяснил... smile:) Сделать можно все... вопрос: затратив на эту опцию ресурсы, получим ли должный и нужный эффект? Вопрос необходимости и актуальности для всех пока не понятен, трудности же очевидны.
MoRRoZ
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где клиент сможет себя идентифицировать

e-b

Можно уточнить, что вы подразумеваете под "Идентифицировать"? Опишите поподробнее, плиз...
e-b
#
Можно уточнить, что вы подразумеваете под "Идентифицировать"? Опишите поподробнее, плиз...

MoRRoZ


Хотя бы отправить номер договора/карты. В лучшем случае, ФИО и дату рождения.
Редактор
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Спасибо за идею, но принять не можем. Слишком много телодвижений с неочевидным результатом.
Редактор
#
30.01.2012 в 15:46 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
e-b
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Редактор
Все-таки же сделали, как я предлагал. Молодцы.
pqline
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Да, e-b, Вы правы, сделали... с надеждой, что сами пользователи - клиенты банков - будут отдавать отчет своим действиям. smile:)
Моисей Абрамович
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08.12.2012 в 11:51 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Реализовано»
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