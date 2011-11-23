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Реализовано

Дополнительные сведения в "Горячих линиях"

Для того, чтобы ответить на заданный вопрос, зачастую нужна идентификация клиента, которую сложно осуществить только по адресу электронной почты. Предлагаю сделать строку, которая будет видна только представителю банка, где клиент сможет себя идентифицировать. Заодно и номера карт светить перестанут.

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